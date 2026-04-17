Новый уровень жизни у моря: ГК ТОЧНО объявила старт продаж II очереди ЖК «Барса» в Новороссийске

Девелопер ТОЧНО (владелец — Николай Амосов) запустил продажи II очереди ЖК «Барса» в одном из самых востребованных районов Новороссийска.

Это 355 резиденций бизнес-класса с видом на море и горы.

Мягкий средиземноморский климат, чистый морской воздух и живописный ландшафт делают Новороссийск привлекательным как для сезонного отдыха, так и повседневной жизни. Это редкий пример города, где крупнейший транспортный хаб страны сочетается с атмосферой круглогодичного курорта и где нет «мертвого сезона».

ГК ТОЧНО строит комплекс по договору КРТ в экологически чистом Южном районе Новороссийска, в 15 минутах от пляжа «Алексино».

ЖК «Барса» — это 11 элегантных домов от 9 до 24 этажей. Больше 70% резиденций здесь видовые, поэтому даже из студий на нижнем уровне жители будут любоваться морем.

Панорамное остекление, натуральная отделка фасадов и ночная подсветка создают ощущение современного европейского города. На территории возводят детский сад и одну из крупнейших школ города — на 1750 учеников. Девелопер озеленит школьную территорию — высадит многолетние платаны, пихты, туи, клены, липы и можжевельник. Школа будет готова вместе с домами второй очереди комплекса.

На территории ЖК появится собственная поликлиника и мощный спортивный кластер для резидентов с активным образом жизни. Утром — пробежка по стадиону, в обед — тренировка на тренажерах или йога под открытым небом, после работы — дружеский матч на волейбольной или баскетбольной площадке с удобными трибунами для болельщиков. На выходных можно освоить новый вид спорта — в проекте предусмотрен первый в истории девелопера открытый падел-корт.

Для душевных посиделок — оборудованные барбекю-зоны, где можно пожарить стейки или овощи на гриле. Для уединенного отдыха — уютные беседки с подвесными качелями. Для самых маленьких жителей — игровой городок, скалодром и роллердром с безопасным покрытием.

«Барса» станет новым центром всесезонного отдыха. В пятизвездочном отеле запланирован собственный спа-комплекс с акватермальной зоной. Резиденты и гости ЖК смогут встречать закаты с видом на горизонт в открытом подогреваемом инфинити-бассейне, а для приятных встреч — отдельная зона с шезлонгами и баром. На территории заработает гастрономический квартал с популярными кафе и ресторанами, откроется большой прогулочный бульвар и даже дзен-сад с распылителями холодного тумана.

Для комфорта автовладельцев девелопер предусмотрел многоуровневый подземный паркинг с автомойкой, пит-стопами и зарядками для электромобилей, а также гостевые места по периметру комплекса. Дополнительную безопасность обеспечит круглосуточное видеонаблюдение.

В новом 18-этажном корпусе, где стартовали продажи 355 резиденций, акцент сделан на просторные и удобные лоты с базовой отделкой для разных сценариев — постоянного проживания, отдыха, сдачи в аренду. Встречаются варианты с двумя большими застекленными балконами на разные стороны дома. Один из самых интересных форматов — квартира с мастер-спальней: отдельная родительская спальня с балконом и собственной ванной комнатой.

На каждом этаже всего 4–6 квартир, поэтому в доме сохраняется более камерная, спокойная атмосфера — именно этого ждут клиенты от бизнес-класса.

Инвесторам доступна услуга доверительного управления: оператор возьмет на себя все заботы — от поиска арендаторов до технического обслуживания и отчетности.

Квартира в «Барсе» — выгодное вложение. За последние 5 лет рынок показал феноменальную динамику: стоимость квадратного метра в Новороссийске выросла на 200% (с 67 до 201 тыс. рублей за 1 кв. м). И это несмотря на высокую ключевую ставку и изменение ипотечных программ.

Старт продаж — это отличная возможность приобрести квартиру по выгодной цене, зафиксировав ее стоимость. На лоты II очереди в ЖК «Барса» девелопер подготовил специальные предложения, которые будут действовать до конца апреля.

