Ночью средства ПВО сбили БПЛА над Крымом

В ночь на 17 апреля дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 62 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. Беспилотники ликвидированы в период с 20:00 16 апреля до 07:00 17 апреля.

По данным военного ведомства, дроны сбиты над территориями восьми регионов: Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ленинградской, Новгородской областей, а также над Крымом. Количество уничтоженных БПЛА над каждым из регионов не уточняется.

Накануне, в ночь на 16 апреля, в результате атаки беспилотников на Туапсинский округ погибли два человека, включая девочку-подростка. Еще пять человек (ребенок, мужчина и три женщины) получили ранения. Одна из пострадавших госпитализирована в состоянии средней степени тяжести, ей оказывается необходимая помощь. В порту Туапсе зафиксировано возгорание технологического оборудования.

В Туапсинском округе введен режим чрезвычайной ситуации. В городе повреждены 52 частных и восемь многоквартирных домов, а также три социально значимых объекта. К вечеру 16 апреля обследованы 43 жилых помещения, где проживают 122 человека.

На фоне продолжающихся атак власти Краснодарского края ужесточили правила информирования о работе ПВО и последствиях атак. Губернатор Вениамин Кондратьев подписал указ, вводящий запрет на съемку и публикацию данных о действиях противовоздушной обороны, военных объектах и объектах критической инфраструктуры. Документ также запрещает распространение информации о местах падения беспилотников и районах поражения объектов. Под запрет попадают сведения о дислокации подразделений Министерства обороны, ФСБ, ФСО и Росгвардии, находящихся на территории края.

За нарушение новых правил предусмотрена административная ответственность. Для граждан штраф составит от 1 тыс. до 3 тыс. руб., для должностных лиц — от 10 тыс. до 30 тыс. руб., для юридических лиц — от 50 тыс. до 100 тыс. руб. При повторном нарушении санкции ужесточаются, однако конкретные размеры штрафов в документе не уточняются.

Мария Удовик