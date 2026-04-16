В Таганроге объявили угрозу атаки дронов

В Таганроге объявили угрозу применения беспилотных летательных аппаратов по городу. Об этом сообщила глава Светлана Камбулова в своих соцсетях.

Власти рекомендуют таганрожцам отойти от окон и укрыться в помещении с несущими стенами без окон. Местным жителям, находящимся на открытой местности в автомобиле или общественном транспорте, следует остановиться и покинуть транспортное средство, укрывшись в ближайших зданиях.

Глава города напомнила о категорическом запрете фото- и видеосъемки дронов в воздухе. При падении беспилотника также запрещено трогать, вскрывать, передвигать обнаруженный объект или предпринимать с ним любые действия, так как к дрону может быть прикреплено взрывное устройство.

При обнаружении БПЛА следует не паниковать, обеспечить собственную безопасность и сообщить в полицию по номеру 112, указав фамилию, имя, отчество, адрес или ориентиры местности, характер поведения дрона и другие сведения по запросу. Местные власти призывают жителей проявлять осторожность и сохранять спокойствие.

Константин Соловьев