Конные прогулки, фортепианный концерт и «Толстяк Юзи»

В выходные жители и гости Сочи смогут увидеть киноновинки и сходить на спектакль. А еще можно провести время на лекции или в компании лошадей. Подробнее — в афише «Ъ-Сочи».

Где послушать музыку

В воскресенье 19 апреля, в 10:10 в Музее Николая Островского состоится концерт композитора Арис. В программе — авторские музыкальные произведения в исполнении на рояле, гуслях и электронных инструментах.

Стоимость билета — от 500 руб. (12+)

19 апреля в 19:00 в Зимнем театре состоится концерт «Душа моя, ликуй и пой». Выступают оркестр народных инструментов «Русский сувенир» имени П. И. Нечепоренко и народный вокальный ансамбль «Долина» (Майкоп). В программу вошли инструментальные произведения, духовные песнопения, народные и авторские песни кубанских, донских и терских казаков. Продолжительность концерта — 1 час 30 минут без антракта.

Стоимость билета — от 500 руб. (6+)

Также 19 апреля в 20:00 на Фединой даче состоится концерт «Романтический вечер под звуки живого фортепиано». В программе — классическая музыка, неоклассика и джаз в исполнении пианиста Юрия Бедрака.

Стоимость билета — от 1100 руб. (0+)

Какие спектакли посмотреть

В пятницу 17 апреля, в 19:00 в Зимнем театре состоится спектакль «Подыскиваю жену. Недорого». Главный герой Игорь, желая найти искреннюю спутницу, скрывает свой достаток и устраивает для претенденток испытания. В постановке заняты Илья Алексеев, Надежда Ангарская, Александр Мартынов и другие актеры. Режиссер — Михаил Церишенко, продолжительность спектакля — 105 минут с антрактом.

Стоимость билета — от 2000 руб. (16+)

18 апреля в 19:00 в Зимнем театре состоится концерт ансамбля танцев народов Кавказа «Имерети». Коллектив представит хореографическую программу под музыку грузинских народных мотивов. Выступление будет сопровождаться сменой сценических костюмов.

Стоимость билета — от 1000 руб. (6+)

Что посмотреть в кино

18 апреля в кинотеатре «МореМолл» состоится показ спектакля «Женитьба» в рамках проекта TheatreHD. Постановка режиссера Евгения Марчелли рассказывает историю о сватовстве Ивана Подколесина и купеческой дочери Агафьи Тихоновны. В ролях: Анастасия Белова, Марина Кондратьева, Ольга Остроумова, Александр Яцко и другие. Продолжительность показа — 130 минут. Начало — в 15:00.

Стоимость билета — от 500 руб. (16+)

19 апреля, в 15:00 в кинотеатре «МореМолл» состоится показ балета «Шурале» в рамках проекта TheatreHD. Спектакль представлен Татарским государственным академическим театром оперы и балета имени Мусы Джалиля, хореография Леонида Якобсона на музыку Фарида Яруллина. Сюжет основан на татарской поэме Габдуллы Тукая и рассказывает о похищении девушки-птицы Сююмбике лесным духом Шурале и ее спасении охотником Былтыром. Продолжительность показа — 91 минута.

Стоимость билета — 500 руб. (6+)

С 16 апреля в кинотеатрах Сочи доступен мультфильм «Толстяк Юзи». Главный герой — редкий кот Юзи, живущий в Нью-Йорке, который вместе с бездомным котом Бобби решает найти своих родных. Режиссер — Реза Арджанги, продолжительность — 81 минута.

Стоимость билета — от 300 руб. (6+)

Также все выходные в кинотеатре «МореМолл» показывают фильм «Петрушка». Талантливый повар Петя, которому помогает ожившая кукла, пытается преодолеть неуверенность и попасть в престижный ресторан. Роль Петрушки озвучил Гарик Харламов, режиссер — Павел Воронин. Продолжительность фильма — 91 минута.

Стоимость билета — от 720 руб. (6+)

В кинотеатрах Сочи также показывают фильм «Нормал». Шериф Улисс приезжает в небольшой городок и после ограбления банка обнаруживает преступный заговор, в который вовлечены все местные жители. Режиссер — Бен Уитли, главные роли исполнили Боб Оденкерк и Лина Хиди. Продолжительность фильма — 90 минут.

Стоимость билета — от 400 руб. (18+)

Куда сходить еще

18 апреля в 12:00 в ресто-парке «Герой Аренасостоится праздничное мероприятие «День рождения "Герой Арена"». В программе: шоу фокусника, развлекательная программа, мастер-классы по лепке из глины, рисованию, научным опытам, 3D-моделированию и другим направлениям. Для гостей предусмотрены розыгрыши подарков и десерт от кондитерской. Продолжительность мероприятия — 3 часа.

Стоимость билета — от 2650 руб. (0+)

19 апреля в 17:00 в Культурном центре «Сириус» состоится лекция «Русский космизм в музыкальной культуре рубежа XIX-XX века». Лекцию читает музыковед, кандидат искусствоведения Даниил Топилин. Тема посвящена отражению идей русского космизма в творчестве композиторов Мусоргского, Римского-Корсакова, Скрябина, Рахманинова и других.

Стоимость билета — от 500 руб. (6+)

Все выходные в 12:00 и 14:00 в поселке Кудепста (Адлер) проводятся конные прогулки с инструктором. Маршрут пролегает по лесу с выходом к горной реке Кудепсте. В программу входит кормление лошадей, а в теплое время года — купание в реке. Продолжительность прогулки — 60 минут, для гостей из Адлера и Олимпийского парка организован трансфер.

Стоимость билета — от 2800 руб. (0+)

