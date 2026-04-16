«Алиса», баскетбол и «Не все коту Масленица»

В выходные в Краснодаре ожидается насыщенная развлекательная и культурная программа. На концертных площадках города выступят современные исполнители. В театрах краевого центра поставят спектакли на любой вкус. Главные события — в афише «Ъ-Кубань».

Какие концерты посетить

17 апреля в 18:00 в Sgt. Peppers Bar с первым сольным концертом выступит группа «Дела поважнее». Коллектив сыграет старые песни, в том числе хиты «На пороге» и «Пятница», презентует новые.

Стоимость билетов — от 1000 руб. (16+)

Также 17 апреля в 21:30 в Sgt. Peppers Bar сыграет известная краснодарская группа «Белки на акации». Коллектив выступит в полном составе.

Стоимость билетов — 1000 руб. (18+)

18 апреля в 19:30 на площадке Порт 219 выступит «Психея». «Психея» продолжает праздновать 30-летие группы и Киберэмокора. Группа представит вторую часть масштабного турне по России.

Стоимость билетов — от 3000 руб. (18+)

19 апреля в 19:00 во Дворце спорта «Олимп» выступит группа «Алиса». Группа отмечает большим туром 20-летие альбома «Изгой». Программу дополнит классика разных лет, которая неизменно присутствует в сет-листах, обещают организаторы.

Стоимость билетов — от 3000 руб. (12+)

Какие спектакли посмотреть

17 апреля в 18:30 в Театре драмы покажут «Укрощение строптивой». Классическая история битвы неукротимых характеров — своенравной Катарины и авантюрного Петруччо — в остроумной постановке Даниила Безносова превращается в яркий, динамичный карнавал и одновременно — в гимн женщине.

Стоимость билетов — от 700 руб. (16+)

Также 17 апреля в 19:00 в Музыкальном театре пройдет музыкальный фестиваль «Денис Мацуев представляет: Диалог поколений», объединяющий на одной сцене музыкантов разных поколений — от юных исполнителей, которые только начинают свой творческий путь, до всемирно известных музыкантов.

Стоимость билетов — от 1500 руб. (6+)

18 апреля в 11:00 в Краснодарском краевом Театре кукол покажут спектакль «Жил-был Сказочник». Режиссер-постановщик — Мария Кузнецов, художник-постановщик — Анастасия Васильева, композитор — Игорь Суханов.

Стоимость билетов — 400 руб. (6+)

18 апреля в 17:00 в Театре Защитника Отечества покажут постановку «Не все коту Масленица». Веселая, остроумная и ироничная пьеса великого русского драматурга А. Островского.

Стоимость билетов — от 400 руб. (12+)

19 апреля в 11:00 в Филармонии им. Пономаренко покажут детский балет «Волшебная лампа Аладдина». Удивительная история о приключениях и дружбе, добре и зле.

Стоимость билетов — от 250 руб. (0+)

Также 19 апреля в 17:00 в Музыкальном театре покажут «Лебединое озеро» — один из самых знаменитых балетов в истории искусства.

Стоимость билетов — от 600 руб. (12+)

Что смотреть в кино

В краснодарских кинотеатрах продолжается показ иностранной трагикомедии «Вот это драма!». В центре сюжета — Чарли и Эмма, которые собираются пожениться. Но одно, казалось бы, невинное откровение переворачивает все: Чарли узнает об Эмме то, что предпочел бы не знать. Теперь их отношениям предстоит пройти через неожиданную драму. В главных ролях Зендея и Роберт Паттинсон.

Стоимость билетов — от 450 рублей. (18+)

Также на экранах покажут экранизацию бестселлера Анны Джейн «Твое сердце будет разбито». Старшеклассница Полина спасается от травли в новой школе и идет на сделку с главным хулиганом Барсом: он должен притворяться ее парнем и защищать, а она делать всё, что он скажет. В ходе этой игры у пары появляются настоящие чувства, но у ее семьи и одноклассников есть причины разлучить влюбленных.

Стоимость билетов — от 490 рублей. (12+)

Для юных жителей Краснодара в кинотеатрах продолжается показ мультфильма «Золушка. Тайна трех желаний». По сюжету, после смерти отца Золушка живет в доме мачехи, но не теряет доброты и веселого нрава. Ее лучший друг — дровосек Северин, который мечтает о славе. Однажды он находит волшебное дерево Вечный Шерман, но из-за вспыльчивости оскорбляет его и превращается в бурундука. Чтобы вернуть Северину человеческий облик, Золушка должна выполнить прихоть дерева.

Стоимость билетов — от 250 рублей. (6+)

Куда сходить еще

17 апреля с 10:00 в Художественном музее им. Коваленко откроется экспозиция «Русское искусство XVI — начала XX веков». Постоянная экспозиция начинается двумя мемориальными залами, посвященными жизни и деятельности основателя Екатеринодарской картинной галереи Ф.А. Коваленко и заведующего музеем с 1925 по 1931 год Р. К. Войцика.

Стоимость билетов — от 50 руб. (0+)

18 апреля в 15:00 в Баскет-холле пройдет матч «Локомотив-Кубань — Бетсити Парма». Игра пройдет в рамках четвертьфинала Единой Лиги ВТБ.

Стоимость билетов — от 300 руб. (0+)

