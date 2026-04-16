Месси стал владельцем клуба «Корнелья» из третьего дивизиона Испании

Нападающий сборной Аргентины и «Интер Майами» Лионель Месси приобрел футбольный клуб «Корнелья», выступающий в третьем по силе дивизионе Испании. Об этом сообщила пресс-служба команды.

По информации журналиста Фабрицио Романо, футболисту будет принадлежать 100% акций «Корнельи». В заявлении команды сказано, что приход Лионеля Месси «знаменует начало новой главы в истории клуба, направленной на стимулирование как спортивного, так и экономического развития, укрепление его основ и продолжение инвестиций в таланты».

В турнирной таблице третьего дивизиона Испании «Корнелья» с 55 очками по итогам 30 туров занимает третье место. Отставание от лидирующей «Манресы» составляет 5 баллов. В начале карьеры за клуб выступали защитник Жорди Альба и вратарь Давид Райя, выигрывавшие с национальной сборной чемпионаты Европы в 2012 и 2024 году соответственно.

Лионелю Месси 38 лет. В составе сборной Аргентины он становился чемпионом мира (2022) и дважды побеждал на Кубках Америки (2021, 2024). Всего же на его счету 48 трофеев, в том числе четыре победы в Лиге чемпионов. Аргентинец восемь раз становился обладателем «Золотого мяча».

