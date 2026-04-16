Российский дзюдоист Мурад Чопанов завоевал золото чемпионата Европы

Дзюдоист Мурад Чопанов принес сборной России первую золотую медаль на чемпионате Европы, который проходит в Тбилиси. В финальной схватке он одолел финна Луукаса Саха.

Фото: Alexey Nasyrov / Reuters

27-летний Чопанов выступает в весовой категории до 66 кг. На прошлогоднем европейском первенстве он завоевал серебро, уступив французскому дзюдоисту Дайкии Бубе.

В ноябре 2025 года исполком Международной федерации дзюдо (IJF) вернул российским спортсменам право выступать на международных соревнованиях с национальным флагом и гимном. Ранее медали команде принесли Сабина Гилязова и Марина Воробьева, взявшие соответственно серебро и бронзу в весовой категории до 48 кг.

Турнир в Тбилиси завершится 19 апреля.

Таисия Орлова