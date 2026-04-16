Более 700 водителей в Новороссийске оштрафовали за тонировку

По итогам первого квартала 2026 года в Новороссийске привлекли к ответственности 706 водителей за управление транспортными средствами со стеклами, светопропускаемость которых превышает установленные нормы. Об этом заявили в ГАИ Новороссийска.

Согласно данным городской автоинспекции, за три прошедших месяца в Новороссийске 163 водителя допустили выезд на встречную полосу движения, 97 водителей нарушили правила перевозки детей.

За вождение в нетрезвом виде составили 118 административных протоколов. Установлено, что 14 водителей управляли автомобилями, несмотря на лишение прав.

Всего с начала года в Новороссийске произошло 44 ДТП, в которых погибли семь человек, еще 60 граждан получили травмы разной степени тяжести.

Кристина Мельникова