Главой управления по организации административных комиссий Сочи назначена Елена Ларина

В администрации Сочи назначен руководитель нового управления по организации работы административных комиссий. Им стала Елена Ларина, информация о ее назначении размещена на сайте мэрии в разделе «Городская власть», обратил внимание «Ъ-Сочи».

Елена Ларина окончила Государственную академию сферы быта и услуг по специальности «юриспруденция». В начале 2000-х годов она работала в управлении судебного департамента Краснодарского края, занимая должность секретаря мирового судьи Центрального района Сочи, а затем была назначена помощником мирового судьи.

С 2010 года госпожа Ларина перешла на работу в администрацию Сочи, где занимала ряд должностей — от ведущего специалиста отдела административно-правовой работы правового управления до заместителя директора департамента муниципальной службы и кадровой политики. В этом же подразделении она возглавляла отдел по противодействию коррупции и проведению служебных проверок.

Решение о создании управления по организации административных комиссий было утверждено депутатами городского собрания Сочи в феврале. Новая структура формируется за счет передачи части полномочий и сотрудников из районных администраций в мэрию, что, по оценке властей, должно повысить эффективность привлечения к административной ответственности за нарушения законодательства.

Вячеслав Рыжков