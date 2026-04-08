С «золотой судьи» хоть земли кусок

Генпрокуратура РФ обратилась в суд с иском об обращении в доход государства активов Елены Хахалевой, которую в свое время в СМИ прозвали «золотой судьей», а также ее родственников. Надзор считает, что семейство, пользуясь служебными возможностями самой госпожи Хахалевой и других ответчиков, незаконно получило огромные земельные участки, один из которых был оценен в 20 млрд руб. Сама экс-судья в 2021 году была обвинена в мошенничестве и уехала из России, а ее сестра Наталья Хахалева продолжает занимать должность судьи Арбитражного суда Краснодарского края.

Бывшая судья Елена Хахалева

Фото: Краснодарский краевой суд

“Ъ” стали известны подробности антикоррупционного иска, поданного Генпрокуратурой в Октябрьский райсуд Краснодара. Ответчиками по нему проходят семья Елены Хахалевой и ее доверенные лица.

В иске отмечается, что Елена Хахалева с 2000 по 2004 год занимала должность судьи Динского районного суда Краснодарского края, с 2004 по 2021 год была судьей Краснодарского крайсуда, председателем коллегии по административным делам. Наталья Хахалева с 2008 года и по настоящее время является судьей Арбитражного суда Краснодарского края. Надзорные мероприятия выявили многочисленные нарушения Еленой и Натальей Хахалевыми антикоррупционных ограничений, налагаемых на судей.

Как стало известно прокуратуре, финансовая база для судейской карьеры сестер Хахалевых сформировалась в 1990-е годы за счет знакомства с криминальным авторитетом Резо Бухникашвили (Пецо), с которым сотрудничал Роберт Зилпимиани, будущий муж Елены Хахалевой, затем взявший в браке ее фамилию. Семья Хахалевых занималась торговлей, в 2000 году Елена Хахалева после назначения на должность судьи Динского райсуда формально отошла от дел, но через доверенных лиц, считает надзор, продолжила управлять семейным бизнесом. Незаконные доходы, говорится в иске, позволили госпоже Хахалевой приобрести сельхозпредприятие «Кубань-агро», оформленное на мужа. Чтобы повысить прибыльность бизнеса, Елена Хахалева задействовала судебные механизмы для передачи высоколиквидных сельхозугодий в пользу Роберта Хахалева и его доверенных лиц, полагает прокуратура.

В 2004 году, после назначения на должность судьи краевого суда, Елена Хахалева и ее муж Роберт Хахалев фиктивно оформили развод, но не прекратили совместного ведения бизнеса, отмечает надзор. Господин Хахалев при поддержке жены продолжал расширять земельный банк, приобретая крупные наделы в Новопокровском районе Кубани в обход установленного порядка за счет фиктивных судебных решений. Таким способом Хахалевы, отметили прокуроры, завладели земельным фондом более чем в 12,5 тыс. га. В Сочи Елена Хахалева участвовала в строительстве 13-этажного многоквартирного дома. Проект реализовывал бизнесмен Сергей Фурса, госпожа Хахалева в 2010 году вложила в стройку 200 млн руб. и способствовала узакониванию самовольно возведенного здания, отмечает истец.

В 2014 году, утверждает надзор, Елена и Роберт Хахалевы незаконно захватили государственные сельскохозяйственные земли площадью 632 га в Краснодаре.

За счет судебных решений участок был оформлен на владельцев, подконтрольных господину Хахалеву, а затем разделен на небольшие куски с разрешением застройки территории. В результате стоимость земли возросла до 20 млрд руб., полученную от продажи участков прибыль Хахалевы вложили в новые проекты.

По данным надзора, Наталья Хахалева за счет полномочий судьи арбитражного суда помогала родственникам в незаконной предпринимательской деятельности. В частности, она лично выносила решения об освобождении от уплаты налогов компаний, аффилированных с Робертом Хахалевым.

Прокуратура требует изъять в пользу государства имущество семьи Хахалевых, в том числе дачный дом в пригороде Краснодара, принадлежащий Елене Хахалевой, квартиру ее сестры Натальи в Краснодаре, квартиру матери и ее же участок в курортном поселке Ольгинка Туапсинского района. Также в казну может отойти имущество Роберта Хахалева — нежилые помещения в новостройках Краснодара, участки в Павловском и Новопокровском районах Кубани. По данным надзора, в собственности господина Хахалева находится не очень много имущества, так как после ухода его бывшей жены в отставку он принял меры к выводу активов в иностранные юрисдикции.

В исковом заявлении Генпрокуратура просила наложить арест на все имущество семьи Хахалевых и доверенных лиц. Заявление прокуратуры удовлетворено, под обеспечительные меры попали 15 компаний, в том числе агрофирмы «Незамаевская» и «Колос», санаторий «Лазаревское» и другие.

Анна Перова, Краснодар