В горах Новороссийска могут высадить новые растения

Горы Новороссийска планируют озеленить в рамках реализации проекта по созданию «зеленого каркаса» города. Об этом заявила общественник и руководитель АНО Общественный центр по развитию городской среды «Помоги городу» Елена Шувалова на совещании с журналистами.

Инициативу по озеленению Маркхотского хребта выразил разработчикам проекта «зеленого каркаса» глава Новороссийского внутригородского района Василий Чумак. По словам Елены Шуваловой, планируется высадить определенные породы зеленых насаждений, которые могут существовать в лесном массиве с учетом особенностей его экосистемы.

«Василий Иванович предложил сделать высев на Маркхотском хребте. Это собственность Краснодарского края. Так у нас появится возможность получить много деревьев, которые действительно будут оказывать эффект очистки воздуха»,— подчеркнула Шувалова.

На совещании озвучили, что Василий Чумак также предложил ввести активный механизм взаимодействия с садовыми товариществами. В городе планируется организовать фестивали обмена растениями для садоводов.

София Моисеенко