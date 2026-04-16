В Туапсинском районе прошло заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям
Глава Туапсинского района Сергей Бойко сообщил о проведении заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям. По его словам, рабочие группы обследовали 31 жилое помещение, а также социальные объекты, пострадавшие в результате атаки.
Фото: Александр Погожев, Коммерсантъ
Он отметил, что комиссионные обходы продолжатся и в выходные дни, поскольку часть жителей, чьи дома получили повреждения, в настоящее время находится на работе.
В пункте временного размещения, организованном на базе школы №6, находятся 22 человека. Им обеспечены питание и необходимые условия проживания. В ПВР дежурят врач и психолог.
По поручению главы района его заместителю Валерию Мирошниченко поставлена задача разместить пострадавших в гостинице с более комфортными условиями. Гражданам, полностью утратившим имущество, будет предоставлена необходимая помощь, включая предметы первой необходимости и личной гигиены.
Власти заявляют о намерении в максимально сжатые сроки организовать восстановление поврежденного жилья и оказать поддержку пострадавшим.
Сергей Бойко выразил соболезнования родственникам погибших в результате ночной атаки БПЛА, отметив, что семьям будет оказана необходимая помощь. Пострадавшим он пожелал скорейшего выздоровления и восстановления.