В Туапсинском районе прошло заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям

Глава Туапсинского района Сергей Бойко сообщил о проведении заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям. По его словам, рабочие группы обследовали 31 жилое помещение, а также социальные объекты, пострадавшие в результате атаки.

Фото: Александр Погожев, Коммерсантъ

Он отметил, что комиссионные обходы продолжатся и в выходные дни, поскольку часть жителей, чьи дома получили повреждения, в настоящее время находится на работе.

В пункте временного размещения, организованном на базе школы №6, находятся 22 человека. Им обеспечены питание и необходимые условия проживания. В ПВР дежурят врач и психолог.

По поручению главы района его заместителю Валерию Мирошниченко поставлена задача разместить пострадавших в гостинице с более комфортными условиями. Гражданам, полностью утратившим имущество, будет предоставлена необходимая помощь, включая предметы первой необходимости и личной гигиены.

Власти заявляют о намерении в максимально сжатые сроки организовать восстановление поврежденного жилья и оказать поддержку пострадавшим.

Сергей Бойко выразил соболезнования родственникам погибших в результате ночной атаки БПЛА, отметив, что семьям будет оказана необходимая помощь. Пострадавшим он пожелал скорейшего выздоровления и восстановления.

Вячеслав Рыжков