Бывшего депутата Госдумы Гайсина приговорили к 14 годам за растрату

Ленинский районный суд Екатеринбурга признал виновным в растрате бывшего депутата Госдумы и экс-гендиректора компании «Завод Исеть» Малика Гайсина. Его приговорили к 14 годам колонии общего режима и штрафу 2 млрд руб. Об этом сообщил корреспондент «Ъ-Урал» из зала суда.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Суд установил, что бывший директор выводил деньги «Завода Исеть» с помощью фиктивных договоров. По ним завод выдавал займы аффилированным компаниям Гайсина. Ущерб превысил 385 млн руб. В деле указывалось, что это затронуло интересы не только завода, но и государства (предприятие входит в структуру ГК «Ростех»).

Гособвинение запрашивало аналогичные срок и штраф для подсудимого. Защита настаивала на оправдательном приговоре: адвокаты заявляли о невиновности Гайсина и отсутствии состава преступления.

В 2023 году суд по иску Генпрокуратуры конфисковал активы Малика Гайсина на сумму свыше 3 млрд руб. В доход государства обратили акции ОАО «Уралбиофарм», коммерческого банка «Вятич» и доли в ООО «Вагран» и ООО «Актай-М». В 2024 году государству также передали «Завод Исеть», а в феврале 2026 года — компании «Корона Тэхет» и «Индра-М». Стоимость последних активов превысила 1 млрд руб.

Никита Черненко