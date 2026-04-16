Суд назначил экс-депутату Госдумы Гайсину 14 лет колонии и штраф в 2 млрд руб.

Экс-депутата Госдумы и предпринимателя Малика Гайсина приговорили к 14 годам колонии общего режима и штрафу в 2 млрд руб., передает корреспондент «Ъ-Урал» из зала Ленинского райсуда Екатеринбурга. Он признан виновным в трех эпизодах растраты в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и в злоупотреблении полномочиями (ч. 1 ст. 201 УК РФ).

Обвинение утверждает, что бизнесмен использовал фиктивные договоры займа через аффилированные компании для вывода средств предприятия. Общий ущерб составил более 385 млн руб. Прокуратура требовала приговорить его к 14 годам колонии и штрафу в 2 млрд руб.

В 2023 году у бизнесмена изъяли акции ОАО «Уралбиофарм», коммерческого банка «Вятич» и доли в уставных капиталах ООО «Вагран» и ООО «Актай-М», общей стоимостью более 3 млрд руб. В 2024 году суд удовлетворил иск об изъятии в доход государства завода электрических соединений «Исеть». В феврале 2026 года в доход государства были обращены также общества «Корона Тэхет» и «Индра-М» с более чем 300 земельными участками стоимостью свыше 1 млрд руб., раньше также принадлежавшие Малику Гайсину.

Анна Капустина