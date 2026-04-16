Дефицит кадров как реальность и дефицит бюджета как нормальность: Набиуллина и Силуанов выступили на Биржевом форуме

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина и министр финансов Антон Силуанов приняли участие в пленарной сессии Биржевого форума Московской биржи. Госпожа Набиуллина заявила о решимости ЦБ подвести черту под несколькими годами высокой инфляции и рассказала о новой реальности на рынке труда для властей и бизнеса. Господин Силуанов объяснил, почему нынешний дефицит бюджета не вызывает опасений, и рассказал о новом методе стимулирования госкомпаний к выходу на IPO. Главные заявления — в подборке «Ъ».

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости Председатель Банка России Эльвира Набиуллина и министр финансов Антон Силуанов

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина ЦБ не стремится любой ценой достичь инфляции в 4% к концу года, но по-прежнему намерен подвести черту под пятью годами высокой инфляции.

Регулятор пока сохраняет прогноз по темпу роста цен к концу года в 4,5-5,5%.

ЦБ интересует именно устойчивая инфляция, которая ожидается вблизи 4% ко второй половине 2026 года.

Высокая инфляция не способствует перетоку кадров в эффективные отрасли, а это необходимо.

Наивно считать, что при более высокой инфляции будут более низкие ставки.

Льготные субсидируемые кредиты и их объем, по сути, убивают рынок капитала.

Российская экономика впервые в современной истории столкнулась с ограничениями по рабочей силы, и это новая реальность. Сейчас у нас ухудшение внешних условий почти на постоянной основе — это и по экспорту, и по импорту.

Безработица 2% и разгон инфляции к началу прошлого года до 10%,— это и есть свидетельство перегрева экономики, а не высокие темпы роста.

Сейчас нашли козла отпущения, почему рынок не развивается,— это ключевая ставка. Ставка ЦБ влияет на привлекательность рынка капитала, но это временный фактор

Инвесторы не готовы покупать «кота в мешке», важна прозрачная дивидендная политика, борьба с инсайдом.

Есть базовые причины, по которым люди с большими чеками не инвестируют в рынок капитала. Они предпочитают инвестиции, где контролируют, принимают решения, понимают все риски. Эти фундаментальные проблемы нужно решать.

Бюджетный импульс пока значимо не ослабевает, здесь мы в тесном контакте с правительством.

ЦБ видит проинфляционные риски из-за перебоев поставок через Ормузский пролив.

Министр финансов Антон Силуанов Правительство России не рассматривает отказ от механизма бюджетного правила.

Дефицита бюджета в первом квартале 2026 года пугаться не надо, он сложился из-за низких нефтегазовых доходов и авансирования.

В течение года ситуация с дефицитом бюджета будет выравниваться, Минфин будет выходить на свои плановые кассовые значения.

План заимствований на 2026 год может быть скорректирован, но, думаю, что несущественно.

Минфин заинтересован в предсказуемости валютного курса и не пытается извлечь выгоду из ситуации.

Правительство рассматривает возможность более быстрого возобновления валютных операций в рамках бюджетного правила.

Минфин заинтересован в том, чтобы в госкомпаниях было больше частного духа, выходов на IPO и SPO.

Правительство будет стимулировать выход на IPO госкомпаний путем субсидирования той части дивидендной доходности, которая будет после выхода на рынок.

Минфин пересмотрит бюджетное правило для следующей трехлетки, текущего уровня — $59 за баррель — достаточно, чтобы прожить.

Анна Токарева