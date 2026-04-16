Набиуллина: Россия впервые столкнулась с нехваткой рабочей силы

Российская экономика впервые в современной истории столкнулась с нехваткой рабочей силы, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на Биржевом форуме Московской биржи. Она назвала это новой реальностью для властей и бизнеса.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ



В таких условиях может казаться необычной длительная жесткость денежно-кредитной политики, сказала госпожа Набиуллина. В прошлом высокие ставки были связаны с временным ухудшением внешних условий, и достаточно быстро ЦБ их снижал. «Сейчас у нас ухудшение внешних условий, можно сказать, почти на постоянной основе — это и по экспорту, и по импорту. Безработица — два процента»,— сказала руководитель Банка России.

«Именно это и то, что инфляция к началу прошлого года разогналась до десяти процентов,— это и есть свидетельство перегрева экономики. Не высокие темпы роста, а именно вот эти факторы, которые характеризуют состояние экономики»,— добавила госпожа Набиуллина.

Вчера президент России Владимир Путин заявил, что безработица в России находится на рекордно низком уровне — 2,1%. Это, по его словам, говорит об изменениях рынка труда, «получают развитие гибкие платформенные виды занятости». Также он заявил о сокращении ВВП за январь-февраль. В минусе оказались обрабатывающие отрасли и промышленное производство и строительство.

