Силуанов призвал не пугаться дефицита бюджета России в первом квартале

Дефицит бюджета России в первом квартале 2026 года сложился из-за снижения нефтегазовых доходов и авансирования компаний. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов на форуме Московской биржи.

Антон Силуанов

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Антон Силуанов

«Тем не менее, первый квартал сложился по расходам даже чуть выше, чем в прошлый год. Поэтому и дефицит бюджета у нас тоже подрос»,— сказал господин Силуанов (цитата по ТАСС). Он считает, что ситуация будет выравниваться в течение года, а показатели начнут выходить на плановые значения.

Минфин израсходовал в начале года чуть менее 500 млрд руб. из Фонда национального благосостояния, уточнил глава ведомства. Участие на валютном рынке было приостановлено до июля в рамках бюджетного правила. «Понимали, что у нас в бюджете цена отсечки составляет по текущему году 59 долларов за баррель»,— добавил министр. Он отметил, что в начале года этот показатель был значительно ниже.

Нефтегазовые доходы России за январь — март 2026 года упали на 45,4% по сравнению с показателем за аналогичный период 2025-го и составили 1,4 трлн руб. В ведомстве заявили, что снижение произошло «преимущественно вследствие снижения цен на нефть».