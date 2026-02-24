Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Липецкие депутаты поддержали продление на два года трамвайной концессии

Липецкий городской Совет депутатов поддержал законодательную инициативу продлить до конца 2027 года обновление трамвайной сети в облцентре по договору концессии с группой «Мовиста» — без увеличения общего срока концессии. Проект закона направили на рассмотрение регионального совета депутатов. Об этом сообщили в горсовете.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Вопрос вынес на рассмотрение экс-глава города Роман Ченцов. Изначально планировалось завершить работы к концу 2025-го.

Проект реализует ООО «Мовиста регионы Липецк», зарегистрированное в июле 2020 года. Основной вид деятельности компании — регулярные перевозки пассажиров трамваями в городском и пригородном сообщении. Уставный капитал организации составляет 100 тыс. руб. Единственным учредителем выступает ООО «Мовиста регионы», доля находится в залоге у государственной корпорации развития ВЭБ.РФ. «Мовиста регионы Липецк» закрыла 2024 год с нулевой выручкой и убытком 144 млн руб. Гендиректором предприятия с июня 2024-го числится Иван Федоров.

Ранее объявленные условия концессии предполагают, что за 14,5 млрд руб., предоставленных в качестве инвестиционного и эксплуатационного платежей, а также капитального гранта, в Липецке будут реконструированы около 40 км и построены 5 км трамвайных путей, куплены 46 низкопольных трамваев, модернизированы контактная сеть и депо.

За отставание от графика на 180 дней предусмотрены штрафные санкции — 10 тыс. руб. в сутки. На 2026 год у концессионера есть обязательства по проекту строительства новой линии и реконструкции 16,7 км путей. По словам председателя городского департамента транспорта Александра Лукинова, осенью этого года планируют запустить трамвайное движение на Центральный рынок. Оставшиеся очереди — четвертая и шестая — входят в план на 2027 год.

Председатель департамента транспорта ранее также уточнял, что работы в районе Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) продлятся вплоть до декабря 2027 года, к ним приступят, как только завершат все на третьей очереди. По его словам, «при благоприятных стечениях обстоятельств, дополнительный километр по четвертой очереди уложат в этом году».

Трамвайную ветку на новые микрорайоны планируют построить как продолжение существующей по улице Катукова от пересечения с улицей Меркулова, затем — до кольца «Колизея», и далее по улице Стаханова до улицы Свиридова. Работы там также предполагаются в 2027-м.

По состоянию на середину февраля демонтаж путей был выполнен на 84%, укладка новых — на 62%. Все 46 новых вагонов стоят в депо, приемку прошли 35 из них, а оставшиеся 11 планируют принять в первом квартале года.

Группа «Мовиста» заявила о необходимости корректировок своих проектов в Липецке и Курске в июне 2025 года. Опрошенные эксперты в беседе «Ъ-Черноземье» заявили о необходимости рельсового транспорта в российских городах и отметили объективность причин корректировок «в текущих реалиях».

Егор Якимов