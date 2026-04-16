В Новороссийске утвердят новые правила озеленения для застройщиков

Застройщики многоквартирных домов в рамках комплексного развития территорий в Новороссийске должны будут озеленять не менее 15% от общей площади участка. Об этом заявила и.о. главного архитектора города Наталья Ищенко на совещании с журналистами по вопросам создания «зеленого каркаса» Новороссийска.

Наталья Ищенко сообщила, что во всех проектах строительства по комплексному развитию территорий в Новороссийске заложены обязательства по обеспечению социальной инфраструктуры и озеленения. В рамках изменений, которые планируется утвердить в правилах землепользования и застройки, девелоперы будут обязаны производить озеленение на площади не менее 15% от общей площади земельного участка под строительство МКД.

«При выдаче разрешения на строительство, в том числе по КРТ, выполняется определенный процент озеленения. Мы дополнительно внесли это в правила благоустройства, которые в ближайшее время будут утверждены. Озеленение должно составлять не менее 15% от общей площади участка»,— сообщила и. о. главного архитектора Новороссийска.

По словам Натальи Ищенко, озеленением в рамках КРТ считаются не только газоны, но и деревья и кустарники. В перечень работ по озеленению не входит установка георешеток и кашпо.

«Не будет ввода в эксплуатацию ни одного дома по КРТ, если там не будет зеленых насаждений. Это должны быть саженцы не менее семи сантиметров»,— подчеркнула Наталья Ищенко.

Главный инженер ООО «Ленгипрогор» (компания, с которой администрация заключила контракт на разработку проекта озеленения Новороссийска — прим. ред.) Юрий Перелыгин отметил, что «культурные девелоперы» сами переходят к комплексному озеленению территорий, что дает в среднем +10% к стоимости квартир.

София Моисеенко