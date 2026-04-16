«Не стоит ожидать, что туда массово поедут богатые ростовчане»

С 11 мая вступит в силу соглашение, по которому граждане России смогут посещать Саудовскую Аравию без виз с туристическими, деловыми или гостевыми целями. Информация об этом опубликована на сайте Министерства иностранных дел РФ. Из сообщения следует, что срок безвизового пребывания в королевстве — до 90 дней суммарно в течение года. Для работы, учебы и паломничества (хадж/умра) виза по-прежнему потребуется. Страна является потенциально интересной для путешественников, но военный конфликт на Ближнем Востоке и сложности с логистикой перелетов отрицательно влияют на спрос россиян на Саудовскую Аравию, считает генеральный директор компании туристического холдинга AnyTicket Анна Цыганкова.



«Саудовская Аравия в целом весьма привлекательна для туризма: новые современные отели высокого класса, отличные пляжи с коралловыми рифами, много старинных объектов. Но самая главная точка притяжения — это, конечно же, Мекка, место паломничества мусульман. Поэтому до последнего времени это направление действовало как исключительно паломническое. У нас в московском офисе были клиенты, которые покупали очень дорогие паломнические туры в Саудовскую Аравию.

Теперь же стали говорить об этой стране как имеющей хороший туристический потенциал. Это не лишено оснований. Можно сказать, что Саудовская Аравия — это и ОАЭ, и Египет в «одном флаконе». С первой страна достойно конкурирует по уровню отелей, со второй — по качеству пляжей, красоте и чистоте моря. Напомню, что Саудовская Аравия омывается Красным морем на западе и Персидским заливом — на востоке. Основные зоны отдыха сосредоточены в Джидде и Янбу-Аль-Бахр, а новые элитные курорты активно развиваются на побережье Красного моря.

С другой стороны, надо понимать, что страна находится на Ближнем Востоке — близко к очагам военного конфликта. Это обстоятельство, безусловно, влияет на уровень спроса на данное туристическое направление.

Таким образом, пока массового потока туристов в Саудовскую Аравию нет по трем причинам. Первая — высокий ценник на проживание и питание (в сравнении с тем же Египтом, одним из самых популярных направлений для относительно недорогого зарубежного отдыха). Вторая причина — слабая «раскрученность» Саудовской Аравии как привлекательного туристического направления для российских туристов вообще и ростовских в частности. Третья — сложная геополитическая ситуация.

Возможно, безвизовый режим, о котором сообщил МИД, несколько подстегнет спрос россиян на Саудовскую Аравию как «точку» для качественного пляжного отдыха.

Однако активными здесь могут быть богатые туристы из тех регионов страны, где действует международное авиасообщение (прежде всего, из Москвы и Санкт-Петербурга). Но не стоит ожидать, что массово поедут туда имеющие хороший достаток ростовчане. Кроме перечисленных выше причин, острой для региона остается проблема логистики перелетов — из-за неработающего международного аэропорта "Платов"».