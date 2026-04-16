Индия перекраивает избирательный ландшафт

В Индии 16 апреля началось специальное заседание парламента, посвященное новым правилам представленности в ключевой нижней палате законодательного органа. С учетом существенного прироста населения Индии нижнюю палату предлагается увеличить с нынешних 543 до 850 кресел, что сделает ее крупнейшей в мире демократически избранной нижней палатой парламента. Еще одна идея — законодательно закрепить за женщинами 33-процентную квоту как в парламенте, так и в законодательных собраниях штатов. Наконец, предполагается изменение границ избирательных округов, что, в отличие от первых двух пунктов, вызывает решительное неприятие оппозиции: там уверены, что эта мера усилит парламентские позиции северных, более бедных и густонаселенных штатов Индии, где традиционно доминирует партия премьера Нарендры Моди «Бхаратия джаната парти».

Фото: AP Индийские женщины-законодатели возле здания парламента в Нью-Дели

Согласно конституции Индии, перераспределять число мест в нижней палате парламента, члены которой избираются прямым всеобщим тайным голосованием на основе мажоритарной системы, можно после каждой переписи населения, чтобы учесть демографические изменения. Однако на деле последний «апдейт» такого рода случался в далеком 1973 году, когда население Индии составляло около 548 млн человек. Сейчас же, как известно, Индия численно доросла до 1,4 млрд.

Еще в 2023 году индийские законодатели сделали первый шаг на пути приведения представленности в парламенте в соответствие с демографией. В том году был принят прорывной закон, предложивший зарезервировать 33% мест в нижней палате и законодательных собраниях штатов для женщин (сейчас на парламентариев прекрасного пола приходится всего 13%). Вводить этот закон в действие решили исходя из свежих данных переписи населения, но из-за пандемии коронавируса старт кампании по переписи был отложен, а закон положен под сукно.

В апреле нынешнего года перепись населения наконец стартовала, однако ее результаты ожидаются лишь в 2028 году. На этом фоне правительство Нарендры Моди решило не ждать и использовать для решения назревшего «женского вопроса» и ряда других затей данные предыдущей переписи 2011 года.

«Когда голос женщин становится сильнее в наших законодательных органах, голос самой демократии становится сильнее»,— заявил премьер Моди 14 апреля.

При этом, однако, план по резервированию одной трети парламентских мест для женщин, не вызвавший возражений ни у одной политической силы страны, стал лишь частью более широкого пакета законодательных актов, которые правительство выставило на обсуждение и голосование сообща.

Согласно еще одному идущему в связке законопроекту, число членов Лок-сабха, как именуется нижняя палата индийского парламента, увеличится с 543 до 850 человек. Это сделает ее крупнейшей в мире демократически избранной нижней палатой парламента. Эта затея также не вызвала особых нареканий, в отличие от предложенной Моди «делимитации» — перекраивания избирательных округов на основе численности населения.

Критики этого сочли, что получение большей представленности в парламенте штатами с большей численностью населения в реальности даст фору на федеральном уровне Моди и его правящей партии. В северных, экономически отсталых и густонаселенных штатах Индии «Бхаратия джаната парти» традиционно доминировала у избирателей, тогда как южные штаты, которым теперь грозят урезать представленность в парламенте, чаще всего находились под контролем оппозиции.

Еще 15 апреля члены оппозиционного альянса заявили, что, хотя они поддерживают введение квоты для женщин, они едины в своем противодействии изменению границ избирательных округов. «То, что правительство предлагает сейчас, не имеет ничего общего с квотами для женщин. Эта поправка — попытка захвата власти с использованием делимитации и перераспределения избирательных округов»,— заметил член Индийского национального конгресса и лидер оппозиции в нижней палате Рахул Ганди накануне старта парламентского заседания.

Помимо этого, оппозицию и представителей южных индийских штатов возмутило, что предложенная «делимитация» станет, по сути, поощрением штатов, которые провалили политику планирования семьи и контроля численности населения. А те, кто исправно следил за ограничением рождаемости и поднимал экономику, окажутся, напротив, наказанными.

Поэтому встречным предложением оппозиции стало введение «гибридной модели» увеличения количества мест в парламенте: распределение 50% будущих депутатских кресел пропорционально численности населения, а оставшихся 50% — на основе валового регионального продукта штата, чтобы увеличить представленность тех, кто вносит больший вклад в экономику.

В каком виде пакет законодательных инициатив будет в итоге принят и будет ли принят, станет ясно уже 17 апреля. Как дал понять спикер нижней палаты Ома Бирла, на обсуждение поправок отведено 15–18 часов, а голосование намечено на 16:00 в пятницу.

Наталия Портякова