В доме, пострадавшем от БПЛА в Новороссийске, заменят кровлю

В многоквартирном доме на улице Цемзавод «Пролетарий» в Новороссийске заменят кровлю после атаки беспилотников, произошедшей в ночь с 5 на 6 апреля. Как сообщил Андрей Кравченко, в восстановлении крыши оказали содействие местные предприниматели.

В ходе массированной атаки беспилотников по Новороссийску в начале апреля пострадал многоквартирный двухэтажный дом в Восточном районе, в общей сложности обломки БПЛА повредили более 230 объектов жилой инфраструктуры. В доме на улице Цемзавод «Пролетарий» крыша оказалась повреждена настолько, что уже не подлежала ремонту.

Один из предпринимателей, по словам Андрея Кравченко, выделил собственные средства на закупку новой кровли. На территорию пострадавшего дома уже доставили необходимые стройматериалы.

«Достигнута договоренность с другим предпринимателем, который взял на себя обязательства по проведению кровельных работ. Они начнутся в ближайшее время»,— заявил мэр Новороссийска.

