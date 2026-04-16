В Туапсе фиксируют последствия атаки: опубликованы кадры с мест повреждений

В Туапсинском муниципальном округе продемонстрированы последствия ночной атаки беспилотных летательных аппаратов. На опубликованных региональным оперштабом кадрах зафиксированы повреждения по одному из адресов, где продолжается работа специалистов.

В муниципалитете сформированы семь рабочих групп, которые проводят обследование пострадавших объектов и фиксируют причиненный ущерб. Власти отмечают, что при необходимости количество таких групп может быть увеличено для ускорения проведения работ и охвата всех обращений жителей.

Ранее в округе был введен режим чрезвычайной ситуации в связи с последствиями атаки. По информации главы муниципалитета Сергея Бойко, на местах продолжают работать экстренные службы и представители администрации, координирующие мероприятия по ликвидации последствий.

По уточненным данным, обломками беспилотников повреждены 24 частных жилых дома и шесть многоквартирных зданий. Также зафиксированы повреждения объектов социальной инфраструктуры, включая Туапсинский морской кадетский корпус, здание профессионального лицея №29 и детскую школу искусств имени Рахманинова. Обследование территорий продолжается, и количество пострадавших объектов может увеличиваться по мере завершения подомовых обходов.

Рабочие группы проинструктированы фиксировать все обращения граждан, в том числе по дополнительным адресам, которые могут выявляться в ходе осмотров. Власти отмечают, что часть жителей могла не сразу сообщить о повреждениях из-за стрессовой ситуации.

Для оперативного взаимодействия с экстренными службами действуют телефоны 112, а также номера ситуационного центра: 2-52-12 и 2-42-12.

С ночи в округе функционирует пункт временного размещения на базе школы №6, где в настоящее время находятся 10 человек. Для них организованы условия временного проживания, обеспечено питание, вода и необходимые бытовые принадлежности.

По последним данным, число пострадавших увеличилось до семи человек. Подтверждена гибель двух человек — 14-летней девочки и взрослой женщины, личность которой устанавливается. Один из пострадавших госпитализирован, остальным медицинская помощь оказана на месте.

