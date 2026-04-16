Добытчику не помогла лицензия

Кассационный суд рассмотрит иск ООО «Алвиандр» к министерству природных ресурсов Краснодарского края о признании незаконным отказа в предоставлении участка реки в границах Халяпинского месторождения для добычи полезных ископаемых. Водный объект находится в Лазаревском районе Сочи. АС ранее удовлетворил иск ООО, однако апелляция вынесла новое решение. Юристы считают, что перспективы в кассации у добывающей компании довольно низкие.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

ООО «Алвиандр» судится с министерством природных ресурсов Краснодарского края из-за отказа в предоставлении водного объекта для разведки и добычи полезных ископаемых. Компания также просит обязать ведомство принять положительное решение по заявке.

Как следует из материалов дела, ООО «Алвиандр» обращалось в министерство с заявлением о предоставлении участка пересыхающей реки в границах Халяпинского месторождения гравийно-песчаной смеси. Водный объект расположен на территории Лазаревского района Сочи.

У «Алвиандра» имеется лицензия от 23 июля 2013 года на разведку и добычу валунно-гравийно-песчаной смеси в русле реки Аше в 1,3 км западнее аула Хаджико. Срок действия лицензии — до 26 мая 2028 года.

3 апреля 2024 года министерство отказало компании в предоставлении водного объекта. В качестве обоснования ведомство сослалось на схему комплексного использования и охраны водных объектов бассейнов рек Черного моря, утвержденную приказом Кубанского бассейнового водного управления от 6 мая 2014 года. Согласно документу, норматив допустимого воздействия по изъятию нерудных материалов из русла реки Аше составляет 0 тыс. куб. м в год.

Не согласившись с отказом, «Алвиандр» обратился в арбитражный суд с требованием признать решение министерства незаконным. Компания также потребовала обязать ведомство принять положительное решение по заявлению от 20 марта 2024 года в срок не позднее 15 рабочих дней после вступления судебного акта в силу.

АС, вынося решение в пользу ООО «Алвиандр», удовлетворил иск исходя из идеи о том, что недра и поверхностный водный объект — принципиально разные правовые категории. Компания имела действующую лицензию на добычу, выданную еще в 2013 году, и она предоставляла право работать с участком недр. Суд посчитал, что нормативы допустимого воздействия на водные объекты установлены применительно к поверхностным водным ресурсам — то есть к воде как таковой,— а не к твердым полезным ископаемым, залегающим ниже дна реки. В этой логике ноль куб. м в год как норматив изъятия нерудных материалов из русла относится к водному режиму реки, но не должен автоматически блокировать работу по недропользовательской лицензии.

«Интересно также то, что суд восстановил компании пропущенный трехмесячный срок на обжалование отказа министерства. Общество утверждало, что отказ от 3 апреля 2024 года был получен им значительно позже — по его версии, лишь в октябре 2022 года. Суд первой инстанции, не усмотрев документальных опровержений этому доводу со стороны министерства, восстановил срок и рассмотрел дело по существу. Именно это процессуальное решение открыло путь к содержательному рассмотрению спора и в итоге к победе компании в первой инстанции»,— отмечает судебный эксперт экспертной группы Veta Александр Терентьев.

Апелляция отменила решение по двум весомым обстоятельствам. Во-первых, апелляционный суд провел детальное исследование обстоятельств получения отказа и пришел к выводу, что министерство документально подтвердило: представитель «Алвиандра» получил отказ лично в апреле 2024 года, о чем свидетельствует его подпись. В ответ компания предъявила запись в реестре входящей корреспонденции, якобы свидетельствующую о получении документа лишь в октябре того же года, а также приказ об аннулировании доверенности получателя — господина Шаповалова.

«Апелляция оценила позицию общества как непоследовательную и противоречивую: компания поэтапно меняла объяснения, не раскрывала суду обстоятельства получения документа вплоть до последних определений суда, а когда оказалась вынуждена пояснить ситуацию, то указала на возможное личное получение отказа при посещении министерства, но позже, 5 апреля,— без каких-либо доказательств. Суд констатировал, что бремя опровержения подписи представителя лежало именно на обществе, и оно с этим бременем не справилось. Пропуск трехмесячного срока был квалифицирован как самостоятельное основание для отказа в иске»,— поясняет юрист.

Другое основание касается существа спора. Апелляция подробно разобрала вопрос о нормативах допустимого воздействия (НДВ) и пришла к выводу, обратному логике первой инстанции. Согласно приказу Росводресурсов, показатель допустимого объема добычи нерудных материалов на реке Аше составляет 0 тыс. куб. м/год. Апелляция опиралась на разъяснения Минприроды России, из которых видно, что именно этот показатель применяется при рассмотрении заявлений о предоставлении водного объекта в пользование для целей разведки и добычи полезных ископаемых.

По мнению господина Терентьева, перспективы в кассации, которая назначена на 21 апреля, неоднозначны. Юрист указывает на слабую сторону позиции «Алвиандра» — она заключается в том, что апелляция разрешила дело сразу по двум независимым основаниям. Даже если кассация найдет изъяны в рассуждениях о нормативах допустимого воздействия — что само по себе маловероятно с учетом прямой позиции федерального Минприроды,— процессуальное основание об истечении срока остается. Чтобы добиться пересмотра дела, компании нужно убедить кассацию в ошибочности обоих выводов апелляции одновременно.

Елена Турбина