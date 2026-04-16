Сергей Меликов заявил о достатке у Дагестана сил и средств для ликвидации ЧС

Глава Дагестана Сергей Меликов провел совещание, в рамках которого заявил, что сил и средств для ликвидации последствий стихии в республике привлечено достаточно, сообщает пресс-служба его администрации.

Стихийное бедствие в Дагестане развивалось в две волны: первая пришлась на конец марта, вторая — на 4–5 апреля, когда дожди снова вызвали подтопления, селевые потоки и оползни, а в ряде районов ухудшили уже начатые восстановительные работы. На этом фоне Сергей Меликов сообщил, что для ликвидации последствий привлекли достаточно сил и средств, а помощь на местах оказывают не только республиканские службы, но и спасатели из других регионов РФ.

По данным федеральных и региональных публикаций, в зоне ЧС работали свыше 1300 человек и 240 единиц техники, включая авиацию МЧС, а позже к восстановительным работам подключили Тульский и Донской спасательные центры МЧС. В Хасавюртовском районе задействовали группировку Тульского спасательного центра, в Дербентский район направили силы Донского спасательного центра из Ростовской области; именно они вместе с местными службами занимались откачкой воды, укреплением берегов и дезинфекцией территории.

Наиболее тяжелая ситуация сложилась в горных районах, где ливни наложились на снегопады и нестабильные склоны. Там власти дополнительно ввели режим ЧС в Цунтинском, Дахадаевском, Агульском, Докузпаринском, Кулинском, Лакском, Буйнакском и Цумадинском районах, а также на территории Бежтинского участка; в этих местах фиксировали оползни, камнепады и проблемы с дорогами. Отдельные публикации указывали, что в Дербентском районе пришлось эвакуировать жителей, а в Хасавюртовском — укреплять берег реки Ярык-Су и защищать микрорайон Бальюрт.

Ведомственные сводки показывают, что к 12–13 апреля в республике подсчитали уже тысячи пострадавших домовладений и участков, а число пострадавших превысило 6,2 тысячи человек; ущерб оценивали как масштабный, и власти начали выплаты и санитарную обработку скважин и колодцев. Для обеззараживания объектов в республику доставляли гипохлорит, а в отдельных районах начали дезинфекцию с участием волонтеров и спасателей.

Станислав Маслаков