Аналитики Opta назвали «Арсенал» главным претендентом на победу в Лиге чемпионов

После завершения четвертьфинальной стадии Лиги чемпионов статистическая платформа Opta определила главного претендента на победу. Фаворитом считается лондонский «Арсенал», шансы которого составляют 36,75%.

В полуфинале «Арсенал» встретится с мадридским «Атлетико», вероятность победы которого оценивается в 9,29%. Также пройдет матч между действующим победителем турнира, французским ПСЖ (19,35%) и немецкой «Баварией» (34,61%).

Первые матчи полуфинальной стадии пройдут 28 и 29 апреля, ответные встречи — 5 и 6 мая. Финал Лиги чемпионов состоится 30 мая на стадионе Puskas Arena в Будапеште.

Таисия Орлова