Липецкие коммунисты попросили губернатора извиниться за обыски в обкоме партии

Депутат липецкого облсовета от КПРФ Николай Быковских в ходе отчета губернатора Игоря Артамонова об итогах работы облправительства за 2025 год попросил его извиниться за обыски в местном обкоме партии, прошедшие прошлым летом. Он пояснил, что поводом для интереса силовиков стала газета КПРФ, в которой были публикации о неких «лизинговых схемах при закупках медоборудования и концессиях».

Николай Быковских на одиночном пикете у здания облправительства

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Николай Быковских на одиночном пикете у здания облправительства

«Нам вменяли едва ли не свержение государственного строя. Газету проверил даже СКР, и нарушений не нашли, но никто так и не извинился за это. Не кажется ли вам, что самое время это сделать и рассказать, какова ваша роль во всех этих процессах?»,— спросил господин Быковских.

Господин Артамонов ответил депутату, что «не имеет отношения к обыскам», и выразил мнение, что представители КПРФ «не знакомы с законодательством»: «Слышал, что многие из депутатов стали пользоваться искусственным интеллектом. Изучите законодательство. Региональный чиновник никакого отношения к федеральным органам власти не имеет. Если есть вопросы, задайте их товарищам, которые к вам приходили».

В августе 2025 года «Ъ-Черноземье» сообщал, что второго секретаря липецкого обкома КПРФ и руководителя фракции партии в облсовете Сергея Токарева оштрафовали на 25 тыс. руб. за проведение публичного мероприятия без уведомления властей. Коммунист безуспешно обжаловал это решение. Поводом для штрафа стала встреча господина Токарева с избирателями во дворе жилого дома 30 июля. На следующий день полиция провела обыски в обкоме, изъяв технику и печатные агитационные материалы, распространявшиеся перед выборами в горсовет Липецка.

Коммунисты заявили о давлении со стороны региональной власти: по мнению партийцев, они имели право на встречу с избирателями без обязательного уведомления городской администрации, так как она проходила на придомовой территории. В конце августа 2025-го господина Токарева во второй раз оштрафовали на 25 тыс. руб. за встречу с избирателями в начале месяца.

Егор Якимов