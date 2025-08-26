Липецкого коммуниста Сергея Токарева снова оштрафовали за встречу с избирателями

Октябрьский райсуд Липецка оштрафовал второго секретаря местного обкома КПРФ и руководителя фракции партии в облсовете Сергея Токарева на 25 тыс. руб. за проведение публичного мероприятия без уведомления властей (ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ, до 30 тыс. руб. штрафа для граждан). Как рассказал «Ъ-Черноземье» господин Токарев, он готовит жалобу на это решение.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Сергей Токарев

По словам второго секретаря обкома партии, в основу решения легла его встреча с избирателями у многоквартирного дома (МКД) на улице 50 лет НЛМК в Липецке 5 августа. Через неделю после нее в местный офис КПРФ пришли полицейские и вручили Сергею Токареву и его помощнику Алексею Чаукину повестки для дачи соответствующих объяснений.

В начале августа Советский райсуд Липецка оштрафовал господина Токарева на 25 тыс. руб. за аналогичное правонарушение. В основу решения также легла встреча с избирателями во дворе МКД. Руководитель фракции КПРФ рассказал «Ъ-Черноземье», что уже обжаловал это решение — заседание состоится в облсуде 11 сентября.

Подробнее о претензиях полиции к липецким коммунистам — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова