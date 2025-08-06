Придомовая аудитория

Липецкие коммунисты в преддверии выборов в городской совет снова столкнулись с претензиями со стороны силовиков. На этот раз главе фракции КПРФ в областном парламенте Сергею Токареву грозит штраф за встречу с избирателями, которую он провел во дворе жилого дома. В полиции полагают, что это был полноценный митинг, о котором Компартия не уведомила власти города. В КПРФ настаивают, что ставить чиновников в известность о встречах на придомовых территориях не обязательно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Главе липецкой фракции КПРФ Сергей Токарев

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Главе липецкой фракции КПРФ Сергей Токарев

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

6 августа сотрудники УМВД по Липецкой области в третий раз за неделю посетили офис регионального обкома КПРФ. Как рассказал “Ъ” второй секретарь ячейки Сергей Токарев, полицейские вручили ему повестку для явки в городской отдел полиции и составления протокола о нарушении установленного порядка проведения публичного мероприятия (ст. 20.2 КоАП РФ, штраф — от 10 тыс. до 20 тыс. руб.). Речь идет о встрече господина Токарева с избирателями во дворе жилого дома в 9-м микрорайоне, которая прошла 30 июля.

По словам коммуниста, полиция считает, что он не уведомил администрацию города о проведении митинга.

«Я объяснил, что это был не митинг, а отчет о работе фракции»,— заявил “Ъ” Сергей Токарев, добавив, что среди прочего говорил местным жителям о грядущих выборах, поскольку это «огромный пласт вопросов местного значения».

Согласно принятым в 2017 году поправкам к ст. 7 федерального закона «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», депутаты должны уведомлять о встречах «в целях информирования избирателей о своей деятельности» не ранее десяти и не позднее пяти дней до публичного мероприятия. По словам Сергея Токарева, на том собрании присутствовало «не более 15 человек», а сам он использовал микрофон и колонку, чтобы его услышали на балконах: «По этим признакам полиция решила, что это был митинг. Я спросил, кого я должен был уведомлять о проведении встречи на придомовой территории, не относящейся к городским общественным пространствам. Мне сказали, что материалы передадут в суд, который и будет определять, что же это все-таки было».

Липецкий обком регулярно проводит такие встречи, поскольку не может получить разрешение на полноценный митинг. По данным КПРФ, с начала года в мэрию Липецка было направлено около 70 уведомлений, однако чиновники забраковали все заявленные партийцами места. Протокол в отношении Сергея Токарева будет составлен 7 августа. В пресс-службе УМВД Липецкой области не ответили на звонки “Ъ”.

Напомним, 31 июля сотрудники полиции провели оперативные мероприятия в офисе обкома, изъяв технику и тираж предвыборного бюллетеня «Правда», в котором коммунисты призывали к отставке губернатора Игоря Артамонова (см. “Ъ” от 1 августа). По данным “Ъ”, в агитационных материалах якобы содержались сведения, касающиеся деятельности иностранных агентов, без обязательных пометок.

Претензии к коммунистам, которые проводят встречи с избирателями, «достаточно частая практика, тем более в канун избирательной кампании», заявил “Ъ” пресс-секретарь лидера КПРФ Геннадия Зюганова Александр Ющенко:

«По закону мы имеем право встречаться с избирателями, где и когда сочтем нужным. Тем не менее власти, зачастую по формальным признакам, трактуют закон по-своему и составляют протоколы».

По словам электорального юриста Олега Захарова, закон обязывает уведомлять не обо всех видах публичных мероприятий: «Если депутат просто общается с жителями, это не требует заявки, будь то общение в местном доме культуры или под открытым небом во дворах». Однако митинг отличает то, что граждане собираются «для публичного выражения общественного мнения по поводу актуальных проблем преимущественно общественно-политического характера». Агитационные мероприятия попадают под это определение и требуют уведомления, подчеркнул эксперт.

Он также обратил внимание, что дворовые встречи нередко проводятся с согласия или по договору с управляющей компанией или ТСЖ и таким образом становятся не публичными, а частными: «Но если не было ни заявки в администрацию, ни согласования с собственниками, сложно считать митинг во дворе законным».

На фоне жесткой критики губернатора общение липецких коммунистов с правоохранительными органами становится привычным явлением, говорит политолог Владимир Слатинов: «Они резко обостряют градус, делая важным элементом избирательной кампании именно первое лицо региона. С точки зрения власти, это, видимо, переход "двойной сплошной"».

Сергей Толмачев, Воронеж; Григорий Лейба