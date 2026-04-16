В Анапе птиц готовят к возвращению в дикую природу после реабилитации

В реабилитационном центре в Анапе продолжается работа по оказанию помощи птицам с последующим возвращением их в естественную среду обитания. Специалисты применяют поэтапную систему восстановления, сформированную на основе практики предыдущего года, сообщает региональный оперштаб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: оперштаб Краснодарского края Фото: оперштаб Краснодарского края

Как сообщил сооснователь центра реабилитации птиц в селе Витязево Алексей Карапетян, процесс помощи включает несколько последовательных этапов. Сначала проводится первичная обработка птиц, после чего их направляют на мойку. Далее осуществляются стационарное лечение и размещение в специальных боксах. Завершающим этапом становится восстановление в бассейнах и подготовка к выпуску в дикую природу.

По его словам, центр обеспечен необходимыми расходными материалами. В наличии имеются щетки, ватные диски и пеленки, при этом поставки продолжаются, в том числе за счет помощи неравнодушных граждан.

Отдельно отмечается участие органов власти и профильных служб в обеспечении работы центра. Администрация города предоставила контейнеры для сбора отходов и оказала содействие в обеспечении щепой. Региональные власти и подразделения МЧС участвуют в организации вывоза утилизированной воды.

На территории центра постоянно присутствует ветеринарный специалист. В настоящее время помощь птицам оказывает ветеринарный врач Анна Шефер. Также в работе задействованы волонтеры, имеющие практический опыт, полученный в 2024–2025 годах.

В центре сформированы и применяются отработанные технологии очистки, лечения и содержания птиц. Используемые методики позволяют обеспечивать системную реабилитацию и подготовку животных к возвращению в естественную среду.

Мария Удовик