Движение по Крымскому мосту временно приостановлено

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно приостановлено. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе в мессенджере Мах.

Фото: Игорь Никитин, Коммерсантъ

Находящимся на мосту, а также в зоне досмотровых мероприятий рекомендуется сохранять спокойствие и строго соблюдать указания сотрудников транспортной безопасности. На месте организована работа профильных служб, обеспечивающих контроль ситуации и координацию действий.

Ограничение носит временный характер. Информация о сроках восстановления движения будет доведена дополнительно после стабилизации обстановки и завершения необходимых мероприятий.

Водителям рекомендуется учитывать введенные ограничения при планировании маршрутов и ориентироваться на официальные источники информации.

Мария Удовик