В Туапсинском округе после атаки БПЛА и повреждения объектов введен режим ЧС

В Туапсинском муниципальном округе введен режим чрезвычайной ситуации в связи с последствиями ночной атаки беспилотных летательных аппаратов, сообщил глава района Сергей Бойко. На местах продолжается работа экстренных и муниципальных служб, организованы мероприятия по фиксации и оценке причиненного ущерба.

По уточненным данным, обломками беспилотников повреждены 24 частных дома и шесть многоквартирных жилых зданий. Также зафиксированы повреждения социальных объектов, включая Туапсинский морской кадетский корпус, здание профессионального лицея №29 и детскую школу искусств имени Рахманинова. Обследование территорий продолжается, и количество выявленных поврежденных объектов может увеличиваться по мере обращений граждан и завершения обходов.

Для проведения оценки последствий сформировано семь рабочих групп. При необходимости предусмотрено привлечение резервных составов. Участники групп проинструктированы о необходимости фиксировать все обращения жителей, включая дополнительные адреса, которые могут быть выявлены в ходе обходов, поскольку часть граждан могла не сразу сообщить о повреждениях в условиях стресса.

Для оперативной связи с экстренными службами работают телефоны: единый номер 112, а также контактные номера ситуационного центра 2-52-12 и 2-42-12.

С ночи в муниципалитете функционирует пункт временного размещения на базе средней школы №6. В настоящее время там находятся 10 человек. Для них организованы условия проживания, предоставлены раскладушки, постельные принадлежности, горячее питание, питьевая вода и выпечка.

Ранее сообщалось, что число пострадавших в результате атаки увеличилось до семи человек. Подтверждена гибель двух человек. По уточненным данным, среди погибших — 14-летняя девочка и взрослая девушка, личность которой устанавливается. Пострадавшие, включая мужчину, несовершеннолетнего и трех женщин, получили необходимую медицинскую помощь. Одна из женщин госпитализирована, остальным помощь оказана на месте.

Мария Удовик