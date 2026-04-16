В Туапсинском округе введен режим ЧС после повреждений домов и соцобъектов

В Туапсинском округе введен режим чрезвычайной ситуации после ночной атаки беспилотных летательных аппаратов. На территории муниципалитета продолжаются работы по обследованию пострадавших объектов и оценке масштабов ущерба.

По данным местных властей, обломками БПЛА повреждены 24 частных жилых дома и шесть многоквартирных зданий. Также зафиксированы повреждения ряда образовательных учреждений: Туапсинского морского кадетского корпуса, профессионального лицея №29 и детской школы искусств имени Рахманинова. Специалисты отмечают, что число выявленных поврежденных объектов может увеличиваться по мере поступления обращений от жителей и завершения подомовых обходов.

Для проведения обследований и фиксации последствий сформировано семь рабочих групп, при необходимости предусмотрено усиление за счет резервных специалистов. Группы работают с учетом необходимости фиксировать все дополнительные обращения граждан, включая случаи, выявленные непосредственно во время обходов.

Для оперативного взаимодействия с экстренными службами действуют телефоны ситуационного центра 112, а также дополнительные номера 2-52-12 и 2-42-12.

С ночи на территории округа функционирует пункт временного размещения, организованный на базе школы №6. В нем находятся 10 жителей. Им обеспечены условия для временного проживания, включая спальные места, питание, воду и базовое обеспечение.

Ранее сообщалось, что в результате атаки число пострадавших достигло семи человек. Подтверждена гибель двух человек — 14-летней девочки и взрослой женщины, личность которой устанавливается. Среди пострадавших есть мужчина, несовершеннолетний и три женщины. Одна пострадавшая госпитализирована, остальные получили медицинскую помощь без размещения в стационаре.

Мария Удовик