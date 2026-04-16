В Туапсинском округе в ПВР находятся 10 пострадавших жителей

В пункте временного размещения, развернутом в Туапсе после ночной атаки беспилотных летательных аппаратов, находятся 10 жителей. ПВР организован на базе средней общеобразовательной школы №6, сообщает региональный оперштаб.

Как сообщил глава Туапсинского муниципального округа Сергей Бойко, размещенным гражданам обеспечены необходимые условия пребывания. Люди обеспечены горячим питанием, питьевой водой и выпечкой. На месте организованы базовая поддержка и первичное сопровождение.

Развертывание пункта временного размещения связано с последствиями ночного инцидента, в результате которого были зафиксированы повреждения жилого фонда. По уточненным данным, обломками беспилотников повреждены 24 частных дома и 6 многоквартирных жилых зданий, а также два образовательных учреждения и музыкальная школа. В округе продолжается работа комиссий по оценке ущерба и обследованию пострадавших объектов.

Ранее сообщалось, что в результате атаки число пострадавших увеличилось до семи человек. Подтверждена гибель двух человек, среди которых 14-летняя девочка и взрослая девушка, личность которой устанавливается. Также пострадали мужчина, несовершеннолетний и три женщины. Одна из пострадавших госпитализирована, остальным оказана помощь на месте.

Отдельно отмечается, что последствия ночной атаки затронули и другие территории побережья. В Сочи зафиксированы повреждения жилых домов и объектов социальной инфраструктуры, в Новороссийске обломки беспилотника попали в гражданское судно, вызвав возгорание, которое было оперативно ликвидировано.

Мария Удовик