В Туапсе запустили горячую линию поддержки после ночной атаки БПЛА

В Туапсе организована работа горячей линии психологической помощи, на которую могут обратиться школьники, студенты, их родители, а также сотрудники образовательных организаций Туапсинского округа. Поддержка доступна и для других жителей, нуждающихся в помощи после произошедших событий.

Как сообщили в министерстве образования и науки Краснодарского края, психологическую поддержку оказывает Туапсинский филиал ГБУ «Центр диагностики и консультирования» Краснодарского края. Специалисты центра готовы оказать эмоциональную поддержку, выслушать обратившихся и помочь справиться с состоянием стресса и шока.

Для обращения на горячую линию доступны телефоны экстренной связи: 8 (988) 142-50-42 и 8 (995) 754-66-81. Также организован очный прием педагогов-психологов по адресу: город Туапсе, улица Армавирская, 6Б, литер А.

Отмечается, что 16 апреля специалисты центра работают в усиленном режиме — прием граждан осуществляется до 21:00.

Мера поддержки введена на фоне событий в Туапсе, произошедших в ночь на 16 апреля, когда регион подвергся атаке беспилотных летательных аппаратов. В результате инцидента в городе зафиксированы погибшие и пострадавшие, а также повреждения жилых домов и объектов инфраструктуры. В Туапсинском округе введен режим чрезвычайной ситуации. В образовательных учреждениях временно корректировался учебный процесс.

Мария Удовик