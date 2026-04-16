В Крыму разрабатывают промышленную технологию выращивания микроводоросли хлореллы

Ученые в Севастополе приступили к разработке технологии промышленного выращивания микроводоросли хлореллы, которая рассматривается как значимый ресурс для применения в пищевой и фармацевтической промышленности. Исследование проводится специалистами Института биологии южных морей имени А.О. Ковалевского РАН при поддержке гранта Российского научного фонда.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Проект направлен на создание инновационной биотехнологии промышленного культивирования Chlorella vulgaris с адаптацией к природным условиям южных регионов России. В составе микроводоросли содержатся белковые соединения, пигменты, антиоксиданты и другие биологически активные компоненты, востребованные в различных отраслях промышленности.

Отмечается, что в настоящее время в России отсутствуют промышленные решения по массовому выращиванию хлореллы, адаптированные к климату юга страны. В связи с этим ученые планируют провести комплексную оценку продукционного потенциала вида и сформировать технологическую основу для его промышленного культивирования с учетом местных климатических и ресурсных факторов.

В естественной среде хлорелла распространена в пресноводных экосистемах, включая озера, реки, пруды и водохранилища, а также встречается в стоячих и слабопроточных водах. Также микроорганизм способен существовать в почвенной среде и на влажных поверхностях при наличии достаточного уровня освещенности и питательных веществ.

Мария Удовик