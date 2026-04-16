В Краснодаре временно изменят схему движения у Славянского и Нового кладбищ

В Краснодаре в период с 18 по 21 апреля будет временно изменена схема организации дорожного движения на территории Славянского и Нового городского кладбищ. В указанные даты на данных участках вводится режим одностороннего движения транспортных средств, а также дополнительные ограничения, связанные с остановкой и стоянкой автомобилей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Как сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства Краснодара, на Славянском кладбище въезд транспортных средств будет организован со стороны 4-й линии. В период действия временной схемы на территории обоих кладбищ также будет введен запрет на парковку автомобилей, что связано с необходимостью обеспечения пропускной способности улично-дорожной сети.

В ведомстве уточняют, что данные меры носят временный характер и направлены на снижение транспортной нагрузки, а также предотвращение образования заторов в дни массового посещения кладбищ. Корректировка схемы движения осуществляется с учетом прогнозируемого увеличения потока автомобилей и пешеходов в период проведения Радоницы.

Отдельно отмечается, что в Краснодаре на период с 19 по 21 апреля будет усилена работа общественного транспорта. На городские маршруты дополнительно выйдут автобусы и трамваи, часть из которых будет обозначена специальной маркировкой «К» для удобства пассажиров, направляющихся к кладбищам.

Радоница является днем поминовения усопших, который традиционно отмечается на девятый день после Пасхи. В соответствии с региональным законодательством этот день закреплен как нерабочий до 2053 года. При этом перенос выходного дня в случае совпадения с календарными выходными не осуществляется.

Мария Удовик