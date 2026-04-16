В Сочи на западном портале обхода Адлера стартовали буровые работы

В Сочи продолжается реализация проекта обхода Адлера, на котором начался новый этап строительных работ — бурение и устройство конструкций западного портала. Работы развернуты в районе улицы Гостеприимной, где специалисты приступили к формированию основания подпорных стен на буронабивных сваях на подъезде к будущему тоннелю, сообщили в пресс-службе администрации курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

На текущий момент погружено 17 из запланированных 249 свай. Формирование основания ведется поэтапно, с последовательным укреплением конструкции будущего портального участка, который станет частью транспортного коридора обхода.

Для возведения портальной стенки западного портала применяется технология бурокасательных свай с использованием каркаса из стеклопластиковой арматуры. Как отмечается в техническом описании проекта, такой материал сохраняет прочностные характеристики на изгиб и растяжение, сопоставимые с металлическими конструкциями, при этом обладает меньшей жесткостью, что упрощает прохождение тоннелепроходческими комплексами на последующих этапах строительства.

Параллельно с работами на портале продолжается развитие транспортной инфраструктуры в прилегающих районах. Для автомобилистов, выезжающих из тоннеля в сторону Кудепсты, предусмотрены новые обзорные участки с видом на формирующуюся городскую застройку. Также в рамках проекта планируется запуск нового подъезда к санаторию «Кудепста» к началу курортного сезона.

Ранее на данном участке были завершены монолитные работы на пролетных строениях. В настоящее время демонтированы строительные леса, ведется формирование подъездных путей как с верхней, так и с нижней стороны объекта.

Отдельный этап работ связан с реконструкцией Сухумского шоссе. В зоне выхода из тоннеля обхода Адлера планируется сопряжение эстакады с существующей дорогой А-147. Для этого часть подпорной стены будет демонтирована и перенесена ближе к береговой линии. В результате санаторий «Кудепста» получит новый двухполосный подъезд в эстакадном исполнении, включающий пешеходные тротуары, лестницы и систему освещения.

Конструкция эстакады имеет ширину 12 м и длину 127,7 м и опирается на пять опор высотой до 10,2 м. Ее строительство началось в 2024 году. Для устройства пролетной части было использовано 1 тыс. куб. м высокопрочного бетона. По завершении работ участок обеспечит транспортную связность и откроет новые видовые перспективы на морское побережье и Храм Святого праведного воина Феодора Ушакова.

Также сообщается, что в районе храма продолжается реконструкция подземного пешеходного перехода. Ведутся работы по устройству подпорных стен с верхней и нижней сторон, а также разрабатывается грунт для шахты лифта.

Мария Удовик