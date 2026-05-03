Работники не находят места

В феврале 2026 года количество активных вакансий на Северном Кавказе сократилось на 25%, а резюме — выросло на 45% год к году. Эксперты связывают это с охлаждением экономики и развитием цифровых технологий, которые позволяют сократить потребность в кадрах. Участники рынка говорят, что конкуренция за рабочие места усиливается, а работодатели становятся в найме осторожнее и фокусируются на удержании опытных сотрудников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На рынке труда СКФО на одну вакансию приходится 14,9 резюме

Фото: Андрей Пронин, Коммерсантъ На рынке труда СКФО на одну вакансию приходится 14,9 резюме

Фото: Андрей Пронин, Коммерсантъ

Ситуация на рынке труда Северного Кавказа стала заметно напряженнее, чем год назад, и это часть общероссийского тренда, рассказывает HR-директор службы доставки Dalli Евгений Корсаков. «В феврале 2026 года количество активных вакансий в округе снизилось на 25% год к году, тогда как число резюме выросло на 45%, а hh.ин­­­декс достиг 14,9 (количество резюме на одну вакансию). Для сравнения, в Центральном федеральном округе (без Москвы) он составляет 8, в Приволжском — 10,3, в Южном — 11,7. По России в целом динамика аналогична: вакансий стало меньше на 27%, а резюме — больше на 42%. Это значит, что конкуренция за рабочие места усиливается, а работодатели в целом становятся осторожнее в найме»,— отмечает эксперт.

В первом квартале 2026 года на платформе онлайн-рекрутинга hh.ru размещено более 27 тыс. вакансий в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО). Об этом изданию сообщили в пресс-службе компании.

В ООО «Байкал-Сервис ТК» рассказали, что по филиалам компании в СКФО (два филиала в Пятигорске и Ставрополе, а также три партнерских филиала в Махачкале, Грозном и Владикавказе) количество открытых вакансий в первом квартале 2026 года снизилось на 60% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

По словам директора по персоналу ООО «Байкал-Сервис ТК» Татьяны Козловой, кадровый кризис вынудил компании по всей стране кардинально пересмотреть подход к формированию штата. Если раньше бизнес предпочитал брать на рынке труда готовых специалистов, то сейчас основная инвестиция идет в собственные программы обучения и удержания. «Поэтому мы внедряем программы обучения и делаем ставку на развитие внутренних кадров. Это позволяет нам не только быстрее закрывать вакансии, но и удерживать ценных сотрудников в условиях высокой конкуренции. Результат такой стратегии (в том числе в СКФО) — стабильные команды по всей стране, сокращение текучести кадров, минимизация открытых вакансий»,— поясняет эксперт.

Доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, экономист Исмаил Исмаилов сокращение количества вакансий связывает с длительным периодом высокой ключевой ставки ЦБ и вытекающим из него сокращением экономической активности, перенасыщением рынка по определенным направлениям, а также частично замещением трудовых ресурсов новыми технологиями, в первую очередь на базе искусственного интеллекта (ИИ).

При этом в некоторых сферах, отмечают в пресс-службе hh.ru, наблюдается положительная динамика активности работодателей. Например, на 8% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года выросло количество вакансий в профсфере «Безопасность» — до 280 предложений.

По данным пресс-службы hh.ru, в СКФО, согласно hh.индексу в первом квартале 2026 года, больше всего не хватает администраторов магазинов и торговых залов (2,7 активного резюме на вакансию), главврачей и заведующих отделением (3,2), дворников (3,4), торговых представителей (3,6), поваров, пекарей и кондитеров (3,7).

До 2030 года дефицит специалистов в СКФО составит порядка 100 тыс. человек только по приоритетным отраслям экономики, говорит Исмаил Исмаилов. Помимо рабочих и инженерных специальностей, которые являются наиболее востребованными на рынке труда по всей стране, для макрорегиона свойственен повышенный спрос на трудовые ресурсы в сфере туризма.

«Причем специфика туристического бизнеса определяет спрос на работников самых разных уровней оплаты труда и уровня профподготовки: высококвалифицированные специалисты и управленцы составляют только 15–20% рынка, в то время как массовый сегмент, состоящий из линейных работников без специальных квалификаций (горничные, разнорабочие, грузчики, официанты и так далее),— это около 60–70% сотрудников, потому спрос на трудовые ресурсы с развитием инфраструктуры и внутреннего туризма здесь будет только увеличиваться»,— уверен собеседник издания.

Рост спроса на кадры в индустрии гостеприимства СКФО подтверждает генеральный директор ГК «Самсон» Кристина Захарченко. «Внутренний туризм испытывает подъем, в частности на курортах Северного Кавказа мы наблюдаем устойчивый рост туристического потока, идет строительство новой туристической инфраструктуры, что требует привлечения высококвалифицированного персонала. Наша организация систематически создает новые рабочие места, расширяя штат»,— говорит эксперт.

За год медианная предлагаемая в вакансиях СКФО на hh.ru заработная плата выросла на 9% — до 64 тыс. руб. В Кабардино-Балкарии в первом квартале 2026 года показатель составил 59,2 тыс. руб. (+21% год к году), Карачаево-Черкесии — 59,8 тыс. руб. (+18%), Дагестане — 68,4 тыс. руб. (+18%), Ингушетии — 51,9 тыс. руб. (+1%), Северной Осетии — Алании — 57,9 тыс. руб. (+14%), Ставропольском крае — 64,4 тыс. руб., (+7%), Чеченской Республике — 73,4 тыс. руб. (+18).

Больше всего работодатели СКФО готовы платить в профсферах «Стратегия, инвестиции, консалтинг» — 120 тыс. руб. (+6% год к году), «Автомобильный бизнес» — 84 тыс. руб. (+6%), «Розничная торговля» — 81 тыс. руб. (–6%).

Меньше всего предлагают в сегментах «Производство, сервисное обслуживание» — 44,7 тыс. руб. (+10%), «Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты» — 50 тыс. руб. (+17%), «Высший и средний менеджмент» — 53,8 тыс. руб. (+20%).

Резюме пошли в рост

Соискатели работы на Северном Кавказе в первом квартале 2026 года разместили на hh.ru более 109 тыс. резюме. Их активность выросла, отмечают в пресс-службе компании. Так, количество резюме в проф­сфере «Туризм, гостиницы, рестораны» увеличилось на 24% (до 5,9 тыс.), «Строительство, недвижимость» — на 24% (до 10,1 тыс.), «Автомобильный бизнес» — на 23% (1,3 тыс.), «Безопасность» — на 22% (до 3,7 тыс.), «Рабочий персонал» — на 22% (до 25,5 тыс.), «Домашний, обслуживающий персонал» — на 18% (до 19,1 тыс.), «Транспорт, логистика, перевозки» — на 17% (до 20,3 тыс.), «Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты» — на 15% (до 300), «Розничная торговля» — на 9% (до 2,5 тыс.), «Производство, сервисное обслуживание» — на 5% (до 3,5 тыс.).

В ООО «Байкал-Сервис ТК» в 2026 году отмечают положительные изменения в подборе логистов: вакансии закрываются значительно быстрее, а количество откликов от квалифицированных специалистов увеличилось. «Мы связываем это с несколькими факторами: притоком кадров из смежных отраслей, активным развитием образовательных программ в логистике и перераспределением трудовых ресурсов в ключевые транспортные узлы страны. Хотя конкуренция за топ-специалистов по-прежнему высока, мы видим, что рынок труда постепенно адаптируется. При этом логистическая отрасль по-прежнему чувствительна к дефициту линейного персонала. В настоящее время около 60% вакансий приходится на приемосдатчиков и грузчиков»,— рассказывает Татьяна Козлова.

Нехватку «синих воротничков», по ее словам, также усугубляют непрестижность рабочих профессий и отсутствие единой системы образования для их подготовки. «К этому еще можно добавить непростые условия труда и ненормированный график, а также несоответствие содержания образовательных программ рынку»,— отмечает эксперт.

По данным hh.ru, наиболее высокая конкуренция за рабочие места в СКФО идет среди разнорабочих (62,3 резюме на вакансию), упаковщиков и комплектовщиков (57,1), администраторов (37,7), водителей (28,3), грузчиков (27,9), операторов call-центров (22,3), уборщиц и уборщиков (17,8) и бухгалтеров (15,5).

Евгений Корсаков отмечает, что конкуренция растет именно между офисными работниками, в частности это ощутимо в сфере продаж, маркетинга и PR, HR и прочих. «При этом линейного персонала все еще не хватает, в особенности страдают сегменты логистики, электронной коммерции, производства. Остается высокий спрос на водителей, сборщиков, сотрудников склада и особенно курьеров на личных автомобилях, от которых напрямую зависят скорость, гибкость и стабильность доставки»,— говорит эксперт.

По словам Исмаила Исмаилова, на рынке труда СКФО наблюдается структурный дисбаланс спроса и предложения: существует острый дефицит высококвалифицированных кадров, а также некоторая рассинхронизация между образовательными учреждениями и запросами работодателей, так как основная масса выпускников в макрорегионе представляет гуманитарные специальности, в то время как есть острая потребность в инженерных и рабочих кадрах.

Не хватает не людей, а квалификации

Ключевая тенденция на рынке труда в целом — ужесточение требований к качеству персонала на фоне кадрового голода. Проблема не в том, что нет людей, а в том, что вырос «порог входа», подчеркивает Кристина Захарченко. «Мы открываем новые рабочие места, в том числе с предоставлением проживания, что серьезно расширяет воронку подбора за счет иногородних соискателей — это наш главный антикризисный инструмент. Кроме того, для решения этой проблемы мы также делаем ставку на доращивание — постоянно совершенствуем стандарты и выстраиваем систему непрерывного обучения как для новых, так и для действующих сотрудников»,— рассказывает генеральный директор ГК «Самсон».

В службе доставки Dalli фокусируются на удержании текущего персонала с помощью различных бенефитов, например, реферальной программы «приведи друга», дополнительного вознаграждения за высокое качество работы, частых выплат линейным сотрудникам. Но главный инструмент — конкурентоспособная заработная плата. Компания продолжает расширять штат и открывать филиалы в новых городах. «Для оптимизации затрат часть операционных функций переносим в регионы с более низкой стоимостью труда, внедряем кадровый электронный документооборот для снижения издержек, в частности на почтовых пересылках, и ускорения процессов»,— поясняет Евгений Корсаков.

По наблюдениям Татьяны Козловой, главный тренд на рынке труда в 2025 и 2026 годах — гибридные компетенции. «В условиях жесткой экономии бюджета и невозможности быстро найти специалиста на рынке работодатели пересматривают профили должностей. Гибридизация компетенций стала не просто желательной опцией, увеличивающей операционную гибкость, а инструментом выживания бизнеса»,— рассказывает собеседница издания.

Например, в ООО «Байкал-Сервис ТК» приемосдатчиков обучают смежной профессии водителя погрузчика. «Приемосдатчики проходят профессиональную подготовку с присвоением категории на управление погрузчиком, что позволяет им в дальнейшем эффективно сочетать оба направления деятельности»,— говорит эксперт. Особую ценность, по словам Татьяны Козловой, эта практика приобретает в небольших подразделениях, где способность сотрудника закрывать смежные задачи напрямую влияет на стабильность операционных процессов.

Кроме того, в компании создают собственные корпоративные учебные центры. Для привлечения новых сотрудников применяется комплексный подход: реферальные программы, программы наставничества, профессионального роста и развития.

«За новыми сотрудниками закрепляется наставник. Процесс обучения проходит поэтапно: сначала они работают на «лайтовых» участках, постепенно переходя к более трудоемкой работе. Для плавного введения в должность обучение начинается сразу после приема на работу и продолжается в процессе всей трудовой деятельности. При этом доступны онлайн- и офлайн-форматы. Непрерывность обучения позволяет своевременно обновлять и получать новые знания и навыки, при этом быстро адаптироваться к меняющимся потребностям компании и всей отрасли»,— рассказывает Татьяна Козлова. Также в ООО «Байкал-Сервис ТК» работают над созданием нового кадрового проекта по расширению социального пакета.

Эксперт отмечает, что на деятельность транспортных компаний сильно влияет цифровизация, которая пронизывает все — от контроля за транспортом и технологий обработки грузов до взаимодействия с клиентами. Внедрение современных технологий, с одной стороны, облегчает и ускоряет многие процессы. С другой стороны, требует больших компетенций и квалификации от персонала, констатирует Татьяна Козлова. «Для адаптации сотрудников к новым условиям в нашем учебном центре разрабатываются программы для обучения сотрудников новым программам и технологиям»,— добавляет эксперт.

По мнению Исмаила Исмаилова, рынок труда СКФО в 2026 году — это зеркало общероссийских противоречий, но с местной, гораздо более острой оптикой. Несмотря на высокие показатели безработицы (четыре региона СКФО в 2025 году вошли в антирейтинг из пяти субъектов федерации с наивысшим уровнем инфляции), в макрорегионе сохраняется большой пласт неформальной недекларируемой занятости.

В целом сложившиеся условия во многом продиктовали изменения HR-стратегий работодателей. В частности, произошла смена приоритета с «найма» сотрудников на «удержание», но только в отношении высококвалифицированных сотрудников, а уровень конкуренции за работника, не обладающего критическими компетенциями, начал падать. Кроме того, компании активно инвестируют в профессиональный рост персонала и внутреннюю мобильность, организовывая обучение и «прокачку» действующих сотрудников, а также развивая программы менторства, карьерного планирования и внутреннего найма.

«Дальнейшие тенденции развития рынка будут зависеть от комплекса факторов, среди которых и изменение политики Банка России, которое сможет стимулировать экономическую активность и рост заработных плат, и успех программ по легализации занятости и борьбы с теневым трудоустройством и скрытыми зарплатами, и повышение эффективности и целевого характера подготовки кадров образовательными учреждениями, которые будут нацелены на реальные потребности рынка труда и обеспечение востребованности выпускников»,— считает эксперт.

Он допускает, что привлекательность СКФО для трудоустройства может вырасти, особенно в сферах, связанных с импортозамещением и развитием внутреннего туризма, однако для глобального сдвига требуется решение системных фундаментальных проблем регионального характера. «При этом средние показатели безработицы в округе составляют 9,5% и впервые за последние годы упали ниже 10%, однако даже такой прогресс все равно сохраняет уровень безработицы в три раза выше среднего по стране»,— резюмирует Исмаил Исмаилов.

Маргарита Синкевич