В Сочи фиксируются задержки 39 рейсов после снятия ограничений

В аэропорту Сочи после снятия временных ограничений на работу воздушной гавани сохраняются задержки рейсов. Корректировки расписания зафиксированы утром 16 апреля и затрагивают как вылеты, так и прилеты.

По данным онлайн-табло аэропорта, на вылет задержаны 19 рейсов, на прилет — 20 рейсов. В сумме это около 40 рейсов с отклонением от первоначального графика обслуживания.

Среди задержанных направлений вылета указаны рейсы в Москву, Екатеринбург, Челябинск, Анталью, Астрахань, Тбилиси, Ереван, Орск, Стамбул, Шарм-эль-Шейх, Ташкент, Казань и Санкт-Петербург. На прилет с задержками фиксируются рейсы из Минеральных Вод, Москвы, Екатеринбурга, Новосибирска, Казани, Ташкента, Уфы, Тбилиси, Кемерово, Антальи, Астрахани, Еревана и Санкт-Петербурга.

В аэропорту отмечают, что текущие отклонения связаны с восстановлением расписания после временных ограничений, действовавших в ночное время. Эти меры вводились для обеспечения безопасности полетов и координации воздушного движения.

Ранее утром ограничения на прием и выпуск воздушных судов были сняты в аэропортах Сочи, Краснодара и Геленджика. После их отмены воздушные гавани возобновили работу в стандартном режиме, однако нормализация расписания происходит поэтапно.

Пассажирам рекомендовано следить за актуальной информацией о рейсах через онлайн-табло, а также уточнять изменения у авиаперевозчиков. Обновления доводятся через контактные данные, указанные при бронировании, и через объявления в терминалах аэропорта.

Мария Удовик