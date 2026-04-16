На Кубани отменили беспилотную опасность

В Краснодарском крае утром 16 апреля отменили режим беспилотной опасности, ранее введенный в связи с угрозой атак БПЛА. Соответствующее сообщение распространило региональное министерство гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

Однако власти обращают внимание на сохраняющиеся риски, связанные с последствиями ночных событий. В частности, в Сочи, в том числе в поселке Лоо, зафиксированы случаи обнаружения обломков беспилотников.

Ведомства подчеркивают, что фрагменты летательных аппаратов могут представлять угрозу для жизни и здоровья. Жителям настоятельно рекомендуется не приближаться к ним, не предпринимать попыток осмотра и не фиксировать их на фото или видео. При обнаружении обломков необходимо отойти на безопасное расстояние и сообщить о находке в экстренные службы по номеру 112.

В Туапсе в результате происшествия зафиксированы жертвы — погибли двое несовершеннолетних. Также сообщалось о пострадавших среди взрослых.

В ходе атаки повреждения получили объекты жилого фонда. В Туапсе разрушения зафиксированы в частных домовладениях и многоквартирном доме. Кроме того, обломки беспилотников были обнаружены на территории предприятий в районе морского порта.

В Сочи последствия носят локальный характер, однако факт обнаружения фрагментов беспилотников в жилой зоне требует повышенного внимания со стороны жителей и оперативных служб. Специалисты продолжают обследование территорий и уточнение информации о последствиях.

На фоне произошедшего в Туапсе 16 апреля были отменены занятия в первую смену в школах и других образовательных учреждениях. В детских садах организована работа дежурных групп.

Дополнительно в регионе организованы механизмы оперативного реагирования. В частности, прокуратура открыла горячую линию для приема обращений граждан и оказания правовой помощи.

Ситуация в Краснодарском крае остается на контроле профильных служб. После отмены режима беспилотной опасности продолжается мониторинг обстановки, включая проверку территорий на наличие обломков беспилотных летательных аппаратов и оценку последствий атак.

Мария Удовик