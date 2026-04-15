Белый дом допустил проведение новых переговоров США и Ирана в Исламабаде

США обсуждают с Ираном возможность проведения второго раунда переговоров, сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт. По ее словам, новая встреча «скорее всего» пройдет в Исламабаде. Пакистан — единственный посредник в переговорах США и Ирана, подчеркнула пресс-секретарь.

«Мы положительно оцениваем перспективы сделки»,— сказала госпожа Левитт на брифинге (трансляция велась на YouTube-канале Белого дома). При этом она назвала ложной информацию, что США обратились к Ирану с просьбой продлить режим прекращения огня.

Первый раунд переговоров США и Ирана прошел в Исламабаде 11 апреля. Стороны не пришли к соглашению. Президент США Дональд Трамп назвал наиболее спорными пунктами вопросы иранской ядерной программы и судоходства в Ормузском проливе. По информации пакистанского телеканала Geo TV, второй раунд переговоров может пройти в конце следующей недели.

