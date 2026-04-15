WSJ: США и Иран согласились провести второй раунд переговоров

США и Иран договорились провести второй раунд переговоров, но еще не определились с датой и временем, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники. По словам собеседников газеты, «прогресс идет медленно».

Источники пакистанского телеканала Geo TV приводят другие данные. По их информации, переговоры могут пройти в Исламабаде в конце следующей недели. Иран и США обмениваются сообщениями через пакистанских посредников, рассказал телеканалу иранский чиновник.

По данным Geo TV, в американскую делегацию, как и во время первого раунда, войдут вице-президент Джей Ди Вэнс, спецпосланник президента США Стив Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер. В составе иранской будут спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф и министр иностранных дел Аббас Аракчи.

Первый раунд переговоров США и Ирана прошел в Исламабаде 11 апреля. Стороны не пришли к соглашению. Президент США Дональд Трамп назвал наиболее спорными пунктами вопросы иранской ядерной программы и судоходства в Ормузском проливе. Американский президент допустил новый раунд переговоров в ближайшие дни.

