В Адлерском районе Сочи изменится схема движения из-за велогонки «Три горы»

В Адлерском районе Сочи с 9 по 11 мая в связи с проведением многодневной велогонки «Три горы» временно изменится схема движения транспорта. Соревнования включены в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных и спортивных мероприятий на 2026 год, сообщает пресс-служба мэрии.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

9 мая велогонка пройдет с 14:30 до 17:00. Старт — от ОКЦ «Галактика», далее по улице Ачипсинской до КПП «Вольерный комплекс», затем по дороге наверх к ЛБК «Лаура». Финиш — на парковке ЛБК «Лаура». Движение транспорта ограничат в следующие периоды: с 14:50 до 15:00 — на участке от КПП «Мост через реку Лаура» до КПП «Вольерный комплекс»; с 14:30 до 17:00 — от КПП «Вольерный комплекс» до тоннельного выезда с территории отеля «Дополнительная Горная Олимпийская деревня».

10 мая заезд состоится с 14:40 до 17:00. Старт — от ОКЦ «Галактика», затем по улицам Ачипсинской и Эстонской в сторону курорта «Роза Хутор», на кольце поворот на улицу Созвездий, по ней до улицы Горной. Финиш — на площади Сбербанка. Ограничения вводятся: с 14:50 до 15:10 — на въезде с улицы Эстонской на улицу Березовую; с 15:00 до 16:00 — от кольца на пересечении улиц Эстонской и Олимпийской; с 14:40 до 17:00 — на пересечениях улиц Созвездий и Гармонии, Созвездий и Февральской, Горной и Созвездий. Важно: на время соревнований движение полностью не перекрывается и не приостанавливается.

11 мая велогонка продлится с 13:30 до 18:00. Старт — от ОКЦ «Галактика», далее по улицам Ачипсинской, Эстонской, Защитников Кавказа, затем по федеральной трассе А-149 Адлер—Красная Поляна (скоростное направление) до километрового знака «7 км Росавтодор». После разворота — обратно по той же трассе до улицы Защитников Кавказа, затем направо на пересечении с улицей Эстонской, через мост через Мзымту по улице Омеловой на улицу Дубравную. Финиш — на парковке спорткомплекса «Русские горки». Ограничения: с 13:50 до 14:10 — въезд с улицы Эстонской на улицу Березовую; с 14:00 до 17:30 — перекрытие выездов с улиц Омеловой и Дубравной; с 13:30 до 17:30 — перекрытие развязки 7-го километра трассы А-149 (полоса в сторону Красной Поляны) и пересечения этой трассы с улицей Защитников Кавказа.

Подробная схема ограничений опубликована во вложении. Жителям и гостям Сочи рекомендовано заранее учитывать изменения при планировании поездок в Адлерском районе.

Мария Удовик