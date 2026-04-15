В ЗСК оценили работу министерства экономики Кубани

Председатель Законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко провел заседание комиссии по взаимодействию с органами исполнительной власти («парламентский час»), в ходе которого депутаты проанализировали результаты работы краевого министерства экономики за последние пять лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В обсуждении приняли участие депутаты Государственной думы, министр экономики региона Алексей Юртаев, представители экспертного сообщества и Совета молодых депутатов. В своем докладе господин Юртаев отметил, что за этот период экономика края прошла через ряд серьезных вызовов, включая пандемию и санкционное давление.

По итогам 2025 года Краснодарский край сохраняет лидирующие позиции в базовых секторах, в том числе занимает первое место в сельском хозяйстве. Валовой региональный продукт за пять лет увеличился более чем вдвое, а объем инвестиций превысил 4,3 трлн руб. К ключевым отраслям, определяющим развитие региона, отнесены промышленность, транспорт, туризм и аграрный сектор.

Также отмечен рост реальных доходов населения более чем на 30% и снижение уровня безработицы почти до 2%. Вместе с тем участники заседания обратили внимание на необходимость дальнейшего повышения производительности труда и стимулирования инвестиционной активности.

Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Сергей Алтухов призвал активизировать участие региона в соответствующих федеральных программах. Депутаты краевого парламента, в свою очередь, акцентировали внимание на потенциале развития муниципалитетов Азовской зоны, включая аграрный сектор, переработку, санаторно-курортный комплекс и судостроение.

Председатель профильного комитета Иван Артеменко отметил, что в регионе сформирована система государственной поддержки бизнеса, включающая более 200 мер, в том числе налоговых. В числе инициатив прозвучало предложение о возобновлении работы экономических советов на местах для координации взаимодействия власти и предпринимательского сообщества.

Подводя итоги обсуждения, Юрий Бурлачко подчеркнул, что взаимодействие с бизнесом и поддержка ключевых отраслей экономики остаются приоритетами региональной политики, а представленные министерством материалы будут востребованы как депутатами, так и органами местного самоуправления.

Вячеслав Рыжков