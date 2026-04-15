Жители могут принять участие в озеленении Новороссийска

В Новороссийске разрабатывается проект «зеленого каркаса» города, на который администрация выделила 64 млн руб. из местного бюджета. На встрече с журналистами 15 апреля разработчики проекта заявили, что к озеленению Новороссийска планируется привлекать общественность и неравнодушных жителей.

На платформе «Мой Новороссийск» запустили «зеленый счетчик», фиксирующий количество растений, высаженных на территории города с 2022 года. Согласно информации, размещенной на главной странице портала, в период с 2022 года по 24 декабря 2025 года в Новороссийске высадили 127,3 тыс. растений, 85,4 тыс. из которых были посажены с ноября по декабрь прошлого года.

Передать информацию о высаженных растениях может каждый житель Новороссийска в простой форме. На совещании по разработке «зеленого каркаса» города общественник Елена Шувалова подчеркнула, что все сведения, поданные гражданами, попадут в общий «зеленый счетчик».

В Новороссийске также реализуется муниципальный проект «Укоренись в Новороссийске», в рамках которого высажено 84 тыс. зеленых насаждений.

