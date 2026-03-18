Госдолг США впервые в истории превысил $39 трлн

Государственный долг США впервые в истории превысил отметку в $39 трлн. Об этом сообщает ТАСС — агентство указывает, что проанализировало данные Министерства финансов США. По информации организации Peter G. Peterson Foundation, он составляет $38,9 трлн — это более $114 тыс. на каждого гражданина Соединенных Штатов.

Отметку в $38 трлн госдолг США превысил в октябре 2025 года — чуть меньше пяти месяцев назад. Тогда последний триллион был накоплен всего за 71 день. За последние почти четыре года долг вырос на $8 трлн. По прогнозам фонда Peter G. Peterson, которые приводит The Washington Post, к концу октября госдолг превысит $40 трлн.

Соотношение госдолга США к ВВП превысило 100% в 2013 году, с тех пор ниже показатель не опускался. По прогнозам Международного валютного фонда, к концу текущего десятилетия общий долг США вырастет на 20% и достигнет 143,4% по отношению к ВВП. По итогам 2024 года было 124%. В 2016 году тогда еще претендент в кандидаты на пост президента США Дональд Трамп обещал решить проблему национального долга страны за два президентских срока.