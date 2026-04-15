Отопительный сезон в Анапе продлили до 24 апреля

В Анапе принято решение продлить отопительный сезон в связи с затяжной весной и прохладными ночами. Об этом сообщила глава города Светлана Маслова. Обычно погодные условия позволяют завершить подачу тепла в установленный законом срок — к 15 апреля. Однако в текущем году от жителей поступило много обращений с просьбой не отключать батареи до установления комфортной погоды.

В связи с этим плановой датой завершения отопительного сезона в 2026 году определено 24 апреля. Отключение теплоснабжения будет проводиться поэтапно. В первую очередь подачу тепла прекратят на коммерческих объектах, затем — в жилом фонде. В последнюю очередь отопление отключат в социальных учреждениях.

Ранее сообщалось, что власти Краснодара также не планируют отключать отопление до середины апреля из-за погодных условий. Об этом заявил мэр краевой столицы Евгений Наумов в своем Telegram-канале. Глава города отметил, что для прекращения подачи тепла необходима стабильно теплая погода. После отключения централизованного отопления горячая вода перестанет поступать в квартиры, где проживают семьи с детьми и пожилые люди, а также завершится обогрев социальных объектов.

По нормативу для отключения отопления среднесуточная температура воздуха должна держаться на отметке не ниже плюс 8 градусов в течение пяти дней подряд. На момент заявления господина Наумова этот показатель уже был достигнут. Однако в апреле погода остается непредсказуемой. По прогнозам, до середины месяца возможны снижение температуры и дожди.

Мария Удовик