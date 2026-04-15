Экс-глава филиала музейного комплекса Минобороны в Кронштадте получил шесть лет

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга признал виновным в двух эпизодах получения взятки бывшего главу филиала музейно-храмового комплекса Минобороны в Кронштадте Евгения Григорькина. Его приговорили к шести годам колонии строгого режима и штрафу 32 млн руб. Также конфисковали сумму взяток — 19,8 млн руб., — сообщили в пресс-службе судов города.

Как установил суд, первую взятку в 15 млн руб. Григорькин получил через посредника от сотрудника ООО «Арчеда». За это фигурант должен был помочь «Арчеда» получить в аренду часть причала, принадлежавшего Минобороны. Еще одну взятку глава филиала получил от представителей юридических организаций. Они передали ему 4,8 млн руб. за прием работ по обслуживанию зданий на территории комплекса.

О задержании Евгения Григорькина стало известно в феврале 2026 года. По вменяемой статье (ч. 6 ст. 290 УК) ему грозило до 15 лет колонии. Он заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. В этом случае подсудимый признает вину, и на заседании не изучают доказательства, а взамен судья выносит более мягкий приговор.

Никита Черненко