Главу филиала храмового комплекса в Кронштадте задержали по делу о взятках

В Петербурге задержали руководителя филиала компании «Музейно-храмовый комплекс Вооруженных сил РФ» Евгения Григорькина в Кронштадте. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Уголовное дело возбудили по факту получения взятки в особо крупном размере. Оперативное сопровождение осуществляли сотрудники УФСБ России по Балтийскому флоту.

По версии следствия, с июня 2024 года по октябрь 2025 года фигурант получил от представителей ООО «Арчеда» 15 млн рублей. Средства передавались лично и через посредника за содействие в заключении договора аренды части причала, принадлежащего Минобороны.

Кроме того, в период с июля 2023 по сентябрь 2025 года подозреваемый получил еще около 5 млн рублей от других коммерческих структур за беспрепятственную приемку работ по обслуживанию зданий и территории филиала.

Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Материалы уголовного дела, возбужденного по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), уже переданы в суд для рассмотрения по существу. Санкция данной статьи предусматривает наказание вплоть до 15 лет лишения свободы.

Андрей Маркелов